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【香港夜繽紛】啟動禮明晚舉行陳茂波主持　議員盼善用西九文化區

政治 17:23 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

啟動禮在西九文化區舉行。（資料圖片）

港府將開展「香港夜繽紛」活動，吸引市民外出。活動啟動禮明日（14日）在西九文化區舉行，由財政司司長陳茂波主禮。

夜繽紛將推出系列活動，立法會議員梁文廣認為，活動需整合及提供配套支援，令市民可以長時間逗留在該夜市區域。他日前向文化體育及旅遊局建議，參考深圳為市民提供免費接駁巴士的做法，連結各個夜市地點，讓市民方便前往、離開。

至於選址，梁文廣認為可採用本地知名度高或者夜生活代表地，建議活化廟街，當中引入青年文創元素，吸引年輕人。另亦要善用西九文化區和觀塘海濱，一方面減低對居民的影響，另一方面享有交通便利的優勢，更重要是善用文創區域，他說：「內地的文創地區基本上不會水靜鵝飛，相反，香港西九文化區則烏燈黑火，變相浪費本地文化創意產業發展。」

立法會議員楊永杰關心場地小食攤位引起的牌照和監管的問題，例如防火、噪音分貝影響等。梁文廣認為需設有高層次的跨部門作統一規管，同時建議政府因應「夜市」安排放寬以往的規限。他舉例，就爐具和明火煮食問題，可以參考深圳統一燃料和爐具，以鐵鏈鎖上刀具並設有規範限制刀具距離等，只要按照相關規定使可以舉辦夜市。

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責任編輯：林曉君

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