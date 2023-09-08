【黑色暴雨】交通受阻市民被困巴士　多區設臨時庇護中心

▲ （林曉君攝）

黑色暴雨繼續生效，本港多區交通因暴雨受阻，不少市民被困在巴士上。一架前往彩虹的巴士被困至少一小時，有市民冒險落車走高架天橋離開。

▲ 乘客落車冒險走馬路離開。（吳雋妍攝）

民政事務總署為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。截至今日凌晨1時，共有12間臨時庇護中心投入運作。因應深圳水庫今日凌晨泄洪，北區民政事務處在凌晨前特別安排車輛，接載6條可能受水浸影響鄉村的村民前往庇護中心暫住。

香港島

1. 西營盤社區綜合大樓社區會堂（西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓）

2. 銅鑼灣社區中心（銅鑼灣福蔭道7號3樓）

3. 赤柱街坊福利會（香港赤柱大街119號）

4. 薄扶林街坊福利會（香港薄扶林村15號A）

九龍

5. 紅磡社區會堂（紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓）

6. 藍田（西區）社區中心（藍田啟田道71號）

新界 (離島區除外)

7. 沙頭角社區會堂（新界沙頭角沙頭角墟順興街55號地下）

8. 聯和墟社區會堂 新界粉嶺聯和墟和滿街9號地下

9. 大埔社區中心 新界大埔鄉事會街2號

10. 隆亨社區中心 沙田隆亨邨

11. 朗屏社區會堂 元朗朗屏邨

12. 新田鄉鄉事委員會 元朗新田大馬路7號

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記者：林曉君