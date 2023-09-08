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【黑色暴雨】交通受阻市民被困巴士　多區設臨時庇護中心

政治 02:00 2023/09/08

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

（林曉君攝）

黑色暴雨繼續生效，本港多區交通因暴雨受阻，不少市民被困在巴士上。一架前往彩虹的巴士被困至少一小時，有市民冒險落車走高架天橋離開。

乘客落車冒險走馬路離開。（吳雋妍攝）

民政事務總署為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。截至今日凌晨1時，共有12間臨時庇護中心投入運作。因應深圳水庫今日凌晨泄洪，北區民政事務處在凌晨前特別安排車輛，接載6條可能受水浸影響鄉村的村民前往庇護中心暫住。

香港島

  • 1. 西營盤社區綜合大樓社區會堂（西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓）
  • 2. 銅鑼灣社區中心（銅鑼灣福蔭道7號3樓）
  • 3. 赤柱街坊福利會（香港赤柱大街119號）
  • 4. 薄扶林街坊福利會（香港薄扶林村15號A）

九龍

  • 5. 紅磡社區會堂（紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓）
  • 6. 藍田（西區）社區中心（藍田啟田道71號）

新界 (離島區除外)

  • 7. 沙頭角社區會堂（新界沙頭角沙頭角墟順興街55號地下）
  • 8. 聯和墟社區會堂 新界粉嶺聯和墟和滿街9號地下
  • 9. 大埔社區中心 新界大埔鄉事會街2號
  • 10. 隆亨社區中心 沙田隆亨邨
  • 11. 朗屏社區會堂 元朗朗屏邨
  • 12. 新田鄉鄉事委員會 元朗新田大馬路7號

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記者：林曉君

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