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【開學】葉玉如首以科大校長身份迎新學年　派汽水為同學「打氣」

社會 19:29 2023/09/04

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科大校長葉玉如（左1）向同學派發飲品，並與同學拍照留念。（科大提供圖片）

受超強颱風「蘇拉」影響，上周五（9月1日）全港中小學開學日也受影響順延到本周開學，科技大學同樣原定上周五舉辦的「Have a Great Start!」開學歡迎活動，亦延至今日（4日）舉行。

去年10月上任、今年首次以校長身份與同學一起迎接新學年的葉玉如，今與一眾大學管理層，在校園向同學派發由科大校友創立的精品品牌汽水，為同學打「氣」，並跟學生一同參與幸運輪抽獎活動派發小禮品。

點擊圖片放大

葉玉如亦於開學日發電郵鼓勵師生充分利用大學設施和資源，全心投入追求學術和研究卓越，並把握所有能促進個人成長和發展機會。

另外，科技大學（廣洲）亦於上周五舉辦開學典禮。港科大（廣州）校長倪明選已為今年首屆本科生，以及所有研究生，開講「校長第一課」。

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責任編輯：馮琪雅

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