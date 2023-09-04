【心臟健康】心臟專家上周末雲集舉辦心臟學術論壇　介紹多種新治療方法

▲ (大會提供)

亞太心律學會（APHRS）再度選址香港，聯同香港心臟專科學院，於9月1日至3日舉辦「第16屆亞太心律學會科學會議及香港心律學術論壇2023」，多名心臟科醫生介紹有關心臟科治療的最新進展。

第16屆亞太心律學會科學會議籌委會榮譽主席劉柱柏指，本港每年約有2,600名患有心率過緩的病人需要植入起搏器，惟已沿用50多年的右心室(RVAP)起搏會導致心臟功能減退，研究指8年內約四份一(約600-700名)病人受影響。近年研究發現最新的左束支起搏方式可減低心衰風險2-5倍，有效改善心臟功能及死亡率。香港醫生使用新起搏方式的比率已達40%，領先其他地區，世界各地亦正逐漸採用此新式起搏技術。

第16屆亞太心律學會科學會議籌委會聯席主席陳藝賢醫生就發表了心房顫動手術的嶄新技術，心房顫動可以引致缺血性中風及其他疾病，五分一缺血性中風患者都是與房顫有關，針對不適合服用抗凝血藥以預防中風的房顫患者，可以進行左心耳封堵導管手術作治療。

本港進行了亞太區首個關於新型心臟電腦掃描軟件優化手術的研究，使用新型電腦掃描軟件，來取代傳統手術流程的術前術後食道心臟超聲波檢查，結果顯示此方法能增加手術的準確性、安全性、成功率及效率，未來將開展第二階段研究，期望將新科技應用在臨床醫學上，令更多病人受惠。

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責任編輯：陳展棋