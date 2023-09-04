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【空氣質素】環諮會支持政府就空氣質素指標的檢討　當局料新指標可節省逾2.7億醫療費

社會 20:27 2023/09/04

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（黃小冰攝）

政府正就空氣質素指標檢討作公眾諮詢【詳情即看：下一頁】，環諮會今（4日）討論有關檢討，會上委員均支持當局的修訂，但建議當局未來再檢討時，不要只考慮現行7個污染物的濃度，而應以污染物對健康構成的風險作為主要指標，以之審視減排及減碳工作是否達標。

署理環境及生態局副秘書長梁啟明在會議上表示，空氣質素指標不單用來評價空氣質素，環境影響評估及空氣質素管制條例下申請牌照的指定項目，也會以指標作評價，故訂立指標也要考慮對政府程序及項目的影響有多大。他又提到，擬修訂的指標落實後，到2030年，相較2019年因空氣問題須緊急入院的個案將減少2,302個，因之早逝者也會減3,148個，市民需求到診所求診的次數會減少92.7萬次，預計可以節省逾4300萬住院費和2.3億診所就診費。

會上委員均支持政府當局的修訂，有委員提到，政府現時檢討空氣質素指標是考慮7個污染物，該7個污染物過去確實構成主要的健康風險，但實際在現今環境，如揮發性有機化合物等所引起的致癌率已較懸浮微粒（PM）高，建議當局檢討空氣質素時除考慮該些污染物外，也要注重整體污染物對健康構成的風險，以整體健康風險決定減排或減碳是否達標，否則市民或會因看見部分污染物濃度減少而掉以輕心，認為空氣污染物已經很低並減少關注。

梁啟明回應稱，這是政府將來檢討的方向，指隨空氣質素改善，很多污染物的濃度數字均減少，較難用之表達相關健康風險，會研究出新綜合指標更好反映對市民健康的影響。

環諮會主席查逸超會後見記者時也總結，委員支持政府的相關工作，但建議政府應加強宣傳空氣質素和健康的關係，強調不同空氣物會對健康的風險，同時應教育市民有關改善室內空氣質素的知識，如處理甲醛的方式等，另亦建議當局未來嘗試用污染物對人類健康構成的風險，作為制定空氣政策的指標。

是次環諮會會議亦有討論《生物多樣性策略及行動計劃》（BSAP），漁護署高級自然護理主任（生物多樣性）莫小欣表示，署方正初步構思BSAP下一階段的工作，會接觸有關行動單位，包括政府部門，爭取共識及探討合作機會，同時因應香港實際情況起草框架及行動大綱，並諮詢相關團體，預計可在2025年完成起草。

查逸超會後指，委員支持政府在生物多樣性的工作，但建議政府加快制定下一階段的BSAP，同時建議加大海洋保護區的比例及範圍，並設立漁業資源保護區，進一步加強對海洋生態保護；和為建立濕地保育公園設立基金，支援相關管理工作，以及在大型發展項目加入保護生態環境的指引。委員有認為當局，應加強宣傳和公眾教育，包括建立自然博物館，向公眾展示香港生物多樣性現況，和量化政府在上述計畫去的的成果和成效，讓市民能更容易理解相關議題。

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記者：黃小冰

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環境及生態局 甲醛 污染 漁護署 空氣污染

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