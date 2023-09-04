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【獸藥超標】進口冰鮮鴨樣本被驗出獸藥超標　產品已全部售罄

社會 21:13 2023/09/04

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(資料圖片)

食物安全中心今日（4日）公布，一個進口冰鮮鴨樣本被檢出獸藥殘餘磺胺類含量超標。中心正跟進事件。

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取上述冰鮮鴨樣本作檢測。結果顯示，該樣本每公斤含十億分之210的磺胺類，超過法例上限的十億分之一百。中心已知會涉事進口商上述違規事項，根據其提供的資料，涉事產品已全部售罄。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。發言人續說，按有關樣本檢出的獸藥殘餘含量，在正常食用情況下，不會對健康造成不良影響

根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），在本港出售供人食用的動物肌肉，每公斤食物不得含超過十億分之一百的磺胺類，違例者一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。中心已就事件通知內地當局，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：陳展棋 

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