【颱風善後】300公頃農地魚排受損　受影響農戶及養魚戶可申請緊急救援基金

▲ 被颱風蘇拉損壞的魚排。（漁護署圖片）

日前颱風「蘇拉」吹襲，令不少本地農戶及養魚戶導致嚴重損失。漁護署表示，初步調查，約300公頃的新界農地及部分養魚區的魚排受颱風蘇拉影響，相關農戶及養魚戶，明日（5日）起至本月13日，可向漁護署登記申請緊急救援基金，當局會根據既定準則，從救援基金中發放適當的援助金額予受影響的農戶及養魚戶。

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漁護署發言人表示，每次颱風或天災過後，漁護署人員均會聯絡農戶、養魚戶及漁民以評估新界農地、魚排、魚塘及漁船的損毀情況。部門會視乎損毀程度展開援助行動，向受影響的相關人士提供一些紓解安排。

受影響農戶

親身前往：元朗橋樂坊2號，元朗政府合署5樓「漁護署農業推廣辦事處登記」;

或 網上遞交申請

查詢電話：2476 2424（辦公時間）



受影響魚排的養魚戶

親身前往：九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署8樓「漁護署牌照及執行組」、香港仔石排灣道100號A「香港仔漁業辦事處」、大埔三門仔漁安街３號「大埔漁業辦事處登記」;

或 網上遞交申請

查詢電話：2150 7108（辦公時間）

上述申請期間，若出現８號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或遇到政府公布「超強颱風後的極端情況」，登記期將延長至9月14日。

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