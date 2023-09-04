【環境衞生】牛頭角街市將關閉翻新　食環署擬足球場設臨時街市

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牛頭角街市啟用逾40年，隨著街市設施老化，食環署擬將牛頭角街市關閉翻新，並建議在附近設立臨時街市。

牛頭角街市是區內市民購買糧食的主要場所之一 ，在牛頭角街市關閉及全面翻新期間，會對市民造成不便。有見及此，食環署建議在附近設立臨時短期街市，可行選址包括牛頭角公園7人足球場、彩霞道休憩處和牛頭角下邨公園。

食環署正就3個短期街市的建議選址徵詢相關政府部門，經詳細考慮相關情況及各方意見後，認為在牛頭角公園7人足球場興建臨時短期街市整體客觀而言較 為可行。

政府將會委託建築署進行可行性研究。期間，建築署會盡快展開詳細圖則設計工作 。若評估報告獲得通過及各項相關工作進展順利，食環署會按機制申請撥款推展工程，目標是盡快展開牛頭角街市翻新工程，並爭取盡早重開街市。

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記者：陳梓蔚