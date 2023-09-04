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【搞活夜市】葉劉提醒勿盲搞大笪地　「多賣幾串魚蛋對推動整體經濟沒大幫助」

政治 21:47 2023/09/04

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港府擬在短期內搞活夜市。（資料圖片）

港府擬在短期內搞活夜市，各界爭相獻計，有人說要做到令爺孫願夜晚落把，有人建議要重推大笪地。行政會議召集人葉劉淑儀今日就話，香港現時是高度發展、高度規管的城市，強調不能走回頭率，盲搞大笪地，直言「多賣幾串魚蛋對推動整體經濟沒大幫助，香港要追求高質量發展。

葉劉淑儀在經濟通上撰文，談及如何搞活夜市、股市、樓市。夜市方面，葉劉指出，搞夜間經濟要針對特定客群，「哪類人出來消費對夜間經濟最有幫助？真的是早睡早起的爺爺奶奶？聽朝要返學的孫仔孫女？當然不是。」

倡邀BLACKPINK等國際歌星和內地頂流來港

她認為最有力出來消費的是年輕人、專業人士和海外遊客，未來夜市要針對他們的喜好和品味來搞，例如大型音樂會、體育活動、主題嘉年華等等，「香港可以多邀請例如BLACKPINK等國際歌星和內地頂流來港搞演唱會，見面會，「一定超多粉絲捧場。」

再加上商場主動延長營業時間，推出多些晚間消費優惠，泊車便宜一點、看電影便宜一點、食飯購物優惠多一點，葉劉相信有一定吸引力。

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責任編輯：趙居逸

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