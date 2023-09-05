【施政報告】紡織及製衣界倡以文化藝術盛世基金舉辦「香港時裝周」

▲ 紡織及製衣界立法會議員陳祖恒。（戴朗希攝）

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，立法會紡織及製衣界議員陳祖恒早前與業界就《施政報告》撰寫聯合建議書，提出多項建議，包括研究以「文化藝術盛事基金」，舉辦「香港時裝周」。

陳祖恒聯同香港紡織商會、香港紡織業聯會及業界全體選委，撰寫聯合建議書，包括成立「時裝及紡織發展局」，陳祖恒昨日和傳媒分享有關建議時指出，政府持續為業界投入不同政策和資源，支援行業發展，惟目前欠缺一個半官方機構或法定機構，專責統籌行業整體可持續發展，未能將有關資源的政策效益最大化，認為若成立時裝及紡織發展局，除了統籌協調跨部門合作外，亦可成為專屬「對口」單位，因為有時外地有時裝節想找本港相關行業時，常不知道要聯絡哪個部門。

另外，業界建議港府研究以今年設立的文化藝術盛事基金，舉辦香港時裝周，將不同時裝盛事集合於時裝周期間舉行，並將香港時裝周打造成本港的旗艦文化及旅遊盛事，認為既有助推動行業發展，同時亦可帶動本港經濟、零售及旅遊業發展。

籲推動時裝與影視跨界融合

業界有建議政府更積極推動時裝業界與電影、電視、流行文化等領域「跨界融合」，為本地時裝設計師和品牌提供更大的舞台和機遇，例如撮合業界與影視界合作，為角色設計戲服，透過不同媒介宣傳和推廣本港時裝業。

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記者：戴朗希