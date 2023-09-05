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【機場事故】機場中場客運廊有登機橋傾斜　機管局：受蘇拉影響控制箱入水短路

社會 11:25 2023/09/05

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（資料圖片）

警方在昨日（4日）晚上9時43分接報，機場中場客運廊一條登機橋傾斜，無人受傷。

機管局回覆查詢指，昨日約晚上8時，機場中場客運廊其中一條登機橋緩緩降下至地面，事件中無人受傷，登機橋亦沒有嚴重損壞。

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機管局已隨即派員調查事故原因，會盡快安排檢查該登機橋，並重新調校至正常位置。

中場客運廊於疫情期間因旅客量減少而關閉，機管局現正在上址進行設備測試，仍然未重新開放給旅客使用。

機管局初步調查顯示，受到周末的超強颱風影響，登機橋安全設施的控制箱因入水而產生短路，引致登機橋內置的安全裝置自動啟動，將登機橋緩慢下降至地面。現時該登機橋已回復到正常位置並進行進一步的維修檢查。

另外，機場管理局已通宵完成檢查所有類似設計的登機橋，全部位於中場客運廊，暫時沒有發現有同樣問題。中場客運廊因疫情期間旅客減少而關閉，而受影響的登機橋是位於中場客運廊，並非在運作區的範圍，對機場運作沒有造成任何影響。

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記者：陳梓蔚

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