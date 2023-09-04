社區藝術計劃音樂會關注腦退化症　推廣正面態度面對疾病

▲ 社區藝術計劃《記不起一個人，哼得出一首歌》

大館聯合香港兩個音樂非牟利機構「一個人一首歌」及「大台主」以及高錕慈善基金，舉辦社區藝術計劃《記不起一個人，哼得出一首歌》，招募香港的年輕家庭及新晉音樂創作人，透過音樂去深入認識「腦退化症」，並以藝術的手法，向大眾推廣以正面的態度面對疾病。

「一個人一首歌」由唱作人馮穎琪及作詞人周耀輝共同創立，「大台主」則由著名音樂監製趙增熹創立，兩個非牟利機構首次聯手，透過社區藝術計劃，連結參加者一起了解腦退化症患者及其家庭的需要和處境，與參加者共同創作（Co-create）歌曲，以歌曲創作，記起故事，陪伴彼此，哼出連繫。6首共創歌曲將於10月份於數碼音樂平台推出。

▲ 黃妍馮穎琪

日前《記不起一個人，哼得出一首歌》紀錄片放映分享會及音樂會於星期日下午及晚上舉行，雖然綵排時間緊迫，但演出的歌手黃妍、雷同二友及顧定軒都大呼感動，覺得一切都非常有意義。

在音樂會上唱出《無聲浪》和《漫漫舞曲》兩首歌的Cath說：「好榮幸可以參與呢個好有意義嘅計劃，每一個疾病當社會大眾對佢認知比較少嘅時候，自己嘅《無聲浪》係寫俾同樣有腦退化症嘅婆婆，感覺比較sad，但另外一首歌《漫漫舞曲》就比較輕快，內容帶有少少洋蔥，所以演繹時自己都幾感動。」

▲ 顧定軒

演員兼歌手Zeno說：「剛才綵排時當演繹我所負責嘅歌《緩緩》時都有少少情緒失控，因為故仔當中嗰份真摯嘅感情好感動到我。」

二人唱作組合雷同二友說：「可以和不同的家庭溝通相處，係一個難忘經歷，同我哋合作嘅家庭，個小朋友仲送咗一個禮物俾我哋，而我哋負責嘅歌《Bed Time Story》本身都好溫馨，加上剛才見到台下嘅病友及家屬，霎時間覺得好感動，但係為咗演出要忍住唔可以喊。」