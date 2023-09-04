【Ocamp風波】教大2女生報稱被強姦及性騷擾　據悉涉28歲男生警方正調查事件

繼港大迎新營爆出懷疑非禮案後，再有大學生在網上報稱在迎新營期間被性騷擾。消息指，教育大學一名28歲修讀銜接學位課程男學生，涉嫌在2個迎新營分別強姦和非禮2名女生，警方正調查事件。

一名自稱是「組媽」的女子上周六在社交媒體發文，指自己在8月27日參加一個Ocamp，當時度假村內的浴室門鎖故障，已即時向一眾「組仔」說明情況，要求當她洗澡時不要入內。但當她洗澡期間，其中一名「組仔」突然衝入並拉開浴簾，然後離開浴室，對方其後只以輕浮的態度表示：「唔好意思我無帶Con咩都睇唔到」。事主分別向平機會和大學滙報事件，並自行報案。

另一貼文更聲稱涉及強姦。爆料人士指事主是他的一位女性朋友，事發在7月22日至23日凌晨，一個由香港紅十字會主辦的聯校迎新Ocamp，地點在保良局賽馬會大棠渡假村；當晚事主與2名男子B和C，在度假營房間內一張碌架床玩啤牌遊戲，其後B提早離開，而事主亦準備收拾後離場。豈料C突然鎖上房門，對女事主上下其手，事主曾反抗但無效，C更疑強姦了事主。女事主在Ocamp結束後報案，貼文則聲稱疑犯為第一宗風化案的同一人。

據了解，2宗事件均涉及一名28歲姓嚴的男辦公室助理，他正就讀教大銜接學位課程，2名女事主分別是23歲及18歲的教大女學生，分別列作雜項事件及強姦案。

教大回應表示，對校園欺凌及性騷擾採零容忍態度，由於指控性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供資料，校方亦會視乎情況將個案交由學生紀律委員會處理。

香港紅十字會表示，對在活動內發生這事件表示高度關注，與受影響同學有保持聯絡，表達深切的慰問與關心，並會盡能力提供適當協助。案件已交由警方調查，紅十字會全力配合所有相關調查。

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