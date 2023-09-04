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【食物安全】一款英國進口藍苺泡芙含黃曲霉毒素　食安中心勒令停售

社會 23:03 2023/09/04

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食物安全中心（中心）今日（4日）呼籲市民不要食用一款英國進口的嬰兒零食，因為有關產品可能受黃曲霉毒素污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

產品名稱：Organic Blueberry Puffs (Little Bellies Organic Blueberry Puffs)
品牌：Baby Bellies
來源地：英國
淨重量：12克
此日期前最佳：二○二四年四月四日
經銷商：Woolies Limited

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示樣本每公斤含零點一四微克黃曲霉毒素B1。

根據《食物內有害質規例》（第132AF章）的規定，任何其他擬主要供不足36個月大的人食用的食物（以奶類蛋白質製造的嬰兒配方產品及較大嬰兒及幼兒配方產品除外）黃曲霉毒素B1的可容許最高濃度為每公斤食物含零點一微克。

中心已知會涉事網上商店及經銷商上述不合格化驗結果，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示展開回收，市民可於辦公時間致電其熱線2335 0511，查詢上述產品的回收事宜。

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責任編輯：陳展棋


 

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