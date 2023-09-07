【安達臣道冧天秤】許太1年後親揭癌細胞已擴散腦部　無懼死亡珍惜當下：想陪女兒長一點

▲ 安達臣道天秤倒塌事件已發生1年，死者遺孀許太受訪談及近況。

去年發生的秀茂坪安達臣道天秤倒塌工業意外，釀成3死6傷，引起全城關注。而意外發生至今（9月7日）已滿一年，其中一名41歲死者許文明的太太阿惠（許太）近日接受TOPck訪問，談及這一年來治療末期乳癌的心路歷程，表示病情依然未見樂觀；癌細胞不止擴散至淋巴、肺部，在7月時最新檢查更顯示，腦內亦有擴散迹象，但許太明言絕不氣餒，並希望爭取更多時間，陪伴一對分別5歲及8歲的稚女。

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仍難忘事發當天

許太指自己是於去年8月尾左右，確認患上乳癌末期，當時癌細胞已經擴散至淋巴、肺部，想不到還來不及消化病情，一星期後便收到了丈夫出事的消息。直到現在，她仍然印象非常深刻，當日下午3時，收到丈夫公司的電話，著她與家人馬上乘的士趕過去醫院。不過，在趕到醫院苦等2小時後，她卻又被告知要直接趕往工地。

我當時心入面其實已知道係咩！只係講唔出口！因為老爺同丈夫嘅姐姐係身邊，唔想嚇襯佢地，但我知道係好差嘅一個結果，因為去工地可以見到咩？大家都心知！

一如她所料，在到達工地後，可見的僅是丈夫冰冷的遺體。許太憶述，自己與丈夫結婚8年，婚後二人一直相當恩愛，從未想過事發前的一晚，老公臨睡前對自己所說的一句「晚安」，便是最後遺言。直到現在，她仍然難以接受丈夫不在的事實。

最唔習慣係頭一個月！同一張床，返到屋企，你知道，嗰張床嘅另一邊唔會再有人！

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禍不單行，化療未見成效

許太指數月前，醫生指她的化療成效並不是太有成效，癌細胞更已擴散至腦部。面對接二連三的打擊，失望是一定有的，不過她卻不是太過擔心，更語帶輕鬆笑說，最差的情況可能是早些與丈夫團聚而已。

其實我同家人都已有最壞打算，如果有萬一，丈夫嘅兩位姐姐已向我承諾，會幫手照顧我兩個小朋友。

儘管首兩針的化療療程成效不太理想，但為了爭取更多時間，陪伴2名年幼愛女，許太表示仍然會努力接受治療，絕不放棄。對於丈夫的突然離世，亦令現在的她學會珍惜當下，因此現在一有時間及精神，她便會把握與女兒們玩耍聊天的機會。

問及她現時家中的情況，許太坦言除了有時家人為自己擔心之外，目前一切安好，她亦會儘量保持樂觀的心境。為免外界擔心，她又重申家庭財政上現時亦沒有太大問題，因她目前的治療大多在公立醫院進行，每次開支可能只是數百元而已，著市民真的無需太過憂心。

不幸伴隨幸運？

由事故發生至今接近1年，許太阿惠回望過去，似乎更懂得從不幸中尋找慰藉。在旁人眼中，她可能算是相當不幸，但在她而言，她覺得當中亦伴隨不少幸運。最大事例莫過於意外發生不久，外界對自己的種種關切。她強調十分感謝於去年事故中，曾幫助自己的工業傷亡權益會及廣大市民，正正是他們的善意才令自己更有走下去的動力。

感謝香港市民對我嘅愛，我會繼續努力同病魔戰鬥，唔會氣餒！

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記者：容惠玲