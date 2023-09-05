【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身　前「J2女神」預告努力拍YouTube

▲ 陳欣茵與TVB完約！

TVB又失去一位青春小花！在2018年10月加入J2 節目《#後生仔傾吓偈》的陳欣茵，昨晚（9月4日）於社交平台宣布與TVB完約，結束5年賓主關係！

【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」 騷無敵身材超誘人

陳欣茵離開TVB

陳欣茵發文稱自己與TVB完約，成為自由身，並感謝一直支持她的觀眾：

各位 有重要事情宣布

我單身了！！！ 講笑😂

陳 欣 茵 自 由 身 了🆓!

係舊公司既合約正式完結🙏🔚



好多謝公司過去五年給予既機會

開頭誤打誤撞入行加入左 #後生仔傾下計 🗣️

拍綜藝節目開始做主持 繼而入左 #學是學非 做是非精

到Jade拍劇做演員客串 #愛回家 到拍 #痞子殿下 第一次著古裝 繼而J2開台 拍左好多我自己都好鐘意既節目#舖舖poker

#逝者代言人 三個#飲食節目 等等都係我無預計過會行既路

係依到認識到一班好好既朋友

一直好照顧我既前輩

一直好包容我嘅幕後同事

一直提點提攜我既監製導演

最緊要係一路支持我演出既觀眾🫵🏻



不論演員 電視節目主持 活動司儀 婚禮MC 咁多唔同既身份

收到大家正面既comment都係話每次見到我

都覺得好歡樂呀 開心果呀 搞笑呀貼地呀 夠真性情等等等等

當然好嘈呀把聲好煩呀好尖等等既意見

我都照單全收 亦有認真努力改善同進步

無論好壞意見都由衷感激

因為依一切都係好代表到我既性格同character

正正依五年係81 82台印証左我青春既足跡👣

每一位觀眾都見証住陪住我成長

先至有大家依一刻認識既「陳欣茵」



係幕前發光發亮係我一直以嚟既夢想

但毫無牽絆地享受生命係終極既人生意義

所以好希望可以自由自在咁去追夢👐🏻🪽

適逢9月🗓️ 新學期 新開始 新身份

嚟緊想呈現不一樣耳目一新既「陳欣茵」俾大家

繼續自省 繼續追求進步

希望自己會係唔同平台俾大家見到

未來會嘗試係更多未知既領域 例如電影,廣告🎞️📽️

Hope for the best🤞🏻

更多既機會俾大家見到我既作品

當然正式跳出框框 不論你我都需要時間適應同習慣

所以 我會努力拍多啲片俾大家睇！

最緊要‼️‼️🚨subscribe我個YouTube channel🎬

🔎Yan Yan Channel 陳欣茵

預告: 嚟緊都有好多企劃實行😆 (感謝滿滿的貴人相助)



請支持我個人發展😽🙏

歡迎各路達人如有任何工作查詢/Casting

可以直接Dm或者Email👩🏼‍💻

李芷晴、陳詩欣、阮嘉敏、陳若思等也有留言為她打氣，又有不少粉絲表示會密切關注陳欣茵在YouTube channel上的更新。

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被封「波波勁敵」

現年27歲的陳欣茵擁有驕人身材，又不時於社交網晒出性感照「派福利」，故被網民拿作與同樣身材出眾的黃婧靈（波波）比較，看看誰是TVB新一代的咪神。

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藝人+老闆娘

而欣茵曾參與拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片，在2018年10月加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，並於2021年4月簽約為TVB經理人合約藝人，曾主持《學是學非》、《鋪鋪Poker》、《數你條命》等節目，也有涉獵劇集工作。

除了幕前工作外，她自資開設售賣韓式巨型花束的網上花店，又與朋友合資開設女裝網店。

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