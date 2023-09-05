  • 29°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 10:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身　前「J2女神」預告努力拍YouTube

娛樂 10:23 2023/09/05

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

陳欣茵與TVB完約！

TVB又失去一位青春小花！在2018年10月加入J2 節目《#後生仔傾吓偈》的陳欣茵，昨晚（9月4日）於社交平台宣布與TVB完約，結束5年賓主關係！

【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」　騷無敵身材超誘人

陳欣茵離開TVB

陳欣茵發文稱自己與TVB完約，成為自由身，並感謝一直支持她的觀眾：

各位 有重要事情宣布
我單身了！！！ 講笑😂
陳 欣 茵 自 由 身 了🆓!
係舊公司既合約正式完結🙏🔚

好多謝公司過去五年給予既機會
開頭誤打誤撞入行加入左 #後生仔傾下計 🗣️
拍綜藝節目開始做主持 繼而入左 #學是學非 做是非精
到Jade拍劇做演員客串 #愛回家 到拍 #痞子殿下 第一次著古裝 繼而J2開台 拍左好多我自己都好鐘意既節目#舖舖poker
#逝者代言人 三個#飲食節目 等等都係我無預計過會行既路
係依到認識到一班好好既朋友
一直好照顧我既前輩
一直好包容我嘅幕後同事
一直提點提攜我既監製導演
最緊要係一路支持我演出既觀眾🫵🏻

不論演員 電視節目主持 活動司儀 婚禮MC 咁多唔同既身份
收到大家正面既comment都係話每次見到我
都覺得好歡樂呀 開心果呀 搞笑呀貼地呀 夠真性情等等等等
當然好嘈呀把聲好煩呀好尖等等既意見
我都照單全收 亦有認真努力改善同進步
無論好壞意見都由衷感激
因為依一切都係好代表到我既性格同character
正正依五年係81 82台印証左我青春既足跡👣
每一位觀眾都見証住陪住我成長
先至有大家依一刻認識既「陳欣茵」

係幕前發光發亮係我一直以嚟既夢想
但毫無牽絆地享受生命係終極既人生意義
所以好希望可以自由自在咁去追夢👐🏻🪽
適逢9月🗓️ 新學期 新開始 新身份
嚟緊想呈現不一樣耳目一新既「陳欣茵」俾大家
繼續自省 繼續追求進步
希望自己會係唔同平台俾大家見到
未來會嘗試係更多未知既領域 例如電影,廣告🎞️📽️
Hope for the best🤞🏻
更多既機會俾大家見到我既作品
當然正式跳出框框 不論你我都需要時間適應同習慣
所以 我會努力拍多啲片俾大家睇！
最緊要‼️‼️🚨subscribe我個YouTube channel🎬
🔎Yan Yan Channel 陳欣茵
預告: 嚟緊都有好多企劃實行😆 (感謝滿滿的貴人相助)

請支持我個人發展😽🙏
歡迎各路達人如有任何工作查詢/Casting
可以直接Dm或者Email👩🏼‍💻

李芷晴、陳詩欣、阮嘉敏、陳若思等也有留言為她打氣，又有不少粉絲表示會密切關注陳欣茵在YouTube channel上的更新。

點擊圖片放大
+7
+6

被封「波波勁敵」

現年27歲的陳欣茵擁有驕人身材，又不時於社交網晒出性感照「派福利」，故被網民拿作與同樣身材出眾的黃婧靈（波波）比較，看看誰是TVB新一代的咪神。

點擊圖片放大
+15
+14

藝人+老闆娘

而欣茵曾參與拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片，在2018年10月加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，並於2021年4月簽約為TVB經理人合約藝人，曾主持《學是學非》、《鋪鋪Poker》、《數你條命》等節目，也有涉獵劇集工作。

除了幕前工作外，她自資開設售賣韓式巨型花束的網上花店，又與朋友合資開設女裝網店。

最新影片推介：彭慧中專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友
18:56 2023/09/04
【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
19:17 2023/08/19
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
【不正常愛情研究所】黃紫恩大學失戀後勤力讀書　女神Jojo公開擇偶條件【多圖】
14:45 2022/12/08
【不正常愛情研究所】黃紫恩大學失戀後勤力讀書　女神Jojo公開擇偶條件【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友
18:56 2023/09/04
【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
19:17 2023/08/19
【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】
【不正常愛情研究所】黃紫恩大學失戀後勤力讀書　女神Jojo公開擇偶條件【多圖】
14:45 2022/12/08
【不正常愛情研究所】黃紫恩大學失戀後勤力讀書　女神Jojo公開擇偶條件【多圖】
陳欣茵 娛樂人物職業 演員 黃婧靈 娛樂行業 娛樂機構 TVB YouTube KOL YouTuber

最高瀏覽

【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
17:25 2023/09/03
【珍惜生命】天水圍女子留書墮樓　當場證實不治
【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
15:17 2023/09/03
【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】
【最後機會】麥當勞部分咖啡停售　即日起品牌升級
今日 08:41
【最後機會】麥當勞部分咖啡停售　即日起品牌升級