【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身 前「J2女神」預告努力拍YouTube
TVB又失去一位青春小花！在2018年10月加入J2 節目《#後生仔傾吓偈》的陳欣茵，昨晚（9月4日）於社交平台宣布與TVB完約，結束5年賓主關係！
【J2ers】陳欣茵借8號風球掟「導彈胸」 騷無敵身材超誘人
陳欣茵離開TVB
陳欣茵發文稱自己與TVB完約，成為自由身，並感謝一直支持她的觀眾：
各位 有重要事情宣布
我單身了！！！ 講笑😂
陳 欣 茵 自 由 身 了🆓!
係舊公司既合約正式完結🙏🔚
好多謝公司過去五年給予既機會
開頭誤打誤撞入行加入左 #後生仔傾下計 🗣️
拍綜藝節目開始做主持 繼而入左 #學是學非 做是非精
到Jade拍劇做演員客串 #愛回家 到拍 #痞子殿下 第一次著古裝 繼而J2開台 拍左好多我自己都好鐘意既節目#舖舖poker
#逝者代言人 三個#飲食節目 等等都係我無預計過會行既路
係依到認識到一班好好既朋友
一直好照顧我既前輩
一直好包容我嘅幕後同事
一直提點提攜我既監製導演
最緊要係一路支持我演出既觀眾🫵🏻
不論演員 電視節目主持 活動司儀 婚禮MC 咁多唔同既身份
收到大家正面既comment都係話每次見到我
都覺得好歡樂呀 開心果呀 搞笑呀貼地呀 夠真性情等等等等
當然好嘈呀把聲好煩呀好尖等等既意見
我都照單全收 亦有認真努力改善同進步
無論好壞意見都由衷感激
因為依一切都係好代表到我既性格同character
正正依五年係81 82台印証左我青春既足跡👣
每一位觀眾都見証住陪住我成長
先至有大家依一刻認識既「陳欣茵」
係幕前發光發亮係我一直以嚟既夢想
但毫無牽絆地享受生命係終極既人生意義
所以好希望可以自由自在咁去追夢👐🏻
適逢9月🗓️ 新學期 新開始 新身份
嚟緊想呈現不一樣耳目一新既「陳欣茵」俾大家
繼續自省 繼續追求進步
希望自己會係唔同平台俾大家見到
未來會嘗試係更多未知既領域 例如電影,廣告🎞️📽️
Hope for the best🤞🏻
更多既機會俾大家見到我既作品
當然正式跳出框框 不論你我都需要時間適應同習慣
所以 我會努力拍多啲片俾大家睇！
最緊要‼️‼️🚨subscribe我個YouTube channel🎬
🔎Yan Yan Channel 陳欣茵
預告: 嚟緊都有好多企劃實行😆 (感謝滿滿的貴人相助)
請支持我個人發展😽🙏
歡迎各路達人如有任何工作查詢/Casting
可以直接Dm或者Email👩🏼💻
李芷晴、陳詩欣、阮嘉敏、陳若思等也有留言為她打氣，又有不少粉絲表示會密切關注陳欣茵在YouTube channel上的更新。
被封「波波勁敵」
現年27歲的陳欣茵擁有驕人身材，又不時於社交網晒出性感照「派福利」，故被網民拿作與同樣身材出眾的黃婧靈（波波）比較，看看誰是TVB新一代的咪神。
藝人+老闆娘
而欣茵曾參與拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片，在2018年10月加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，並於2021年4月簽約為TVB經理人合約藝人，曾主持《學是學非》、《鋪鋪Poker》、《數你條命》等節目，也有涉獵劇集工作。
除了幕前工作外，她自資開設售賣韓式巨型花束的網上花店，又與朋友合資開設女裝網店。
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撰文 : TOPick柴犬出動