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【行會復會】李家超：今年將復辦國慶煙花匯演　望下周公布夜經濟細節

社會 09:53 2023/09/05

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行政長官李家超。（資料圖片）

行政長官李家超今早（5日）出席行會前見記者。他宣布，夜經濟得到商界的積極響應，望下周可公布細節。他又稱在國慶當日（10月1日），香港會再次舉辧國慶煙花匯演，是5年來首次。

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公務員事務局公布令工作表現持續欠佳公務員退休的簡化機制。李家超表示，優化公務員機制是針對有問題的公務員，對服務只有提振作用，如有表現欠佳甚至違反紀錄的公務員，只會令士氣降低，機制可幫助提升整體公務員的效率。

對於在大學發生的性侵犯及其他違法行為，李家超指所有人都對大學生有期望，望任何教育團體，特別是大學，要確保大學生活是一個優良環境，如有任何非法或侵犯他人行為，學校要與執法部門配合，維持紀律。

至於民主黨表示，食肆以不同理由拒絕為其提供場地，令籌款晚宴被迫取消，有報道指「是有人透過行會成員向餐廳施壓」。李家超表示，私人組織安排私人活動，是私人組織的事，對於私人活動沒有評語。

有關於行會前見記者的請願及示威區已暫停一段時間，有報道指特首辦無計劃重啟。李家超表示，指市民有各種方法將訴求反映予政府，包括寫信、電郵、電話，不需特別安排於行政會議以前進行。

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記者：黃穎津

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