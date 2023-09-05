【主題樂園】一家四口花近萬元買樂園門票　兩孩爸批迪士尼︰全球最大搶錢機器

▲ 兩孩爸爸指一家四口去巴黎迪士尼樂園，單是4人門票已花了近萬元。

有家長會趁假日帶小朋友去主題樂園遊玩，但每次花在門票、餐飲、購物等費用實在不少。加拿大一名兩孩爸爸在社交平台痛批，一家四口去巴黎迪士尼樂園，單是4人門票已花了近萬元，他更形容迪士尼是全球最大的搶錢機器。

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據英國《每日郵報》報道，該名加拿大爸爸Mario Zelaya在TikTok拍片指，最近他與妻子和兩名兒子去巴黎旅行，僅為家人購買門票就花費了1,200美元（約9,400港元），他明言︰

我犯了一個巨大的錯誤，就是去巴黎迪士尼樂園。光是門票就花了1,200美元，我到底為什麼要這麼做？

升級通行證免排隊之苦

Mario解釋每張門票的售價為120美元（約940港元），但他為一家人升級成為高級通行證，免除排隊之苦，可以進入快速通道，因此每人額外支付173美元（約1,400港元）。他續說，「迪士尼人潮之多，真是太瘋狂了。」無論在法國巴黎、美國奧蘭多還是加州，各個迪士尼樂園的情況都是這樣，他透露每項熱門遊樂設施的排隊時間為1小時15分鐘。

如果你把我們玩到的所有遊樂設施加起來，我們的排隊時間超過25個小時。

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由於過往的經驗，他深知排隊太花時間了，所以只好購買迪士尼通行證來避免排隊。他直指這是迪士尼的規則，「排隊時間會很長」，如果不想排隊等候，就要升級至通行證，需要支付巨額費用，也要面臨巨額賬單。他將迪士尼稱為「全球最大的搶錢機器」，甚至建議人們不要去迪士尼。

網民︰迪士尼是一個騙局

網民紛紛表示認同Mario，其中許多人稱這個主題公園是「詐騙」。有網民分留言，「迪士尼世界是一個騙局」、「為了一次5分鐘的遊樂設施，等待了整整兩個小時」、「我一家五口花了大約5,000美元（約39,000美元）」、「巴黎迪士尼太誇張了，令人失望」、「別忘記價格過高的糟糕食物」。

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責任編輯︰王明芳