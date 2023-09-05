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【電眼影帝】穿Armani禮服領威尼斯影展終身成就獎　梁朝偉兩大行頭護身：Bvlagri+Balenciaga

休閒消費 11:45 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

這星期演藝界最熱熾和令人高興的新聞，一定是演員梁朝偉在威尼斯影展中獲得最高的榮譽終身成就獎，對一個最初由電視上飾演《新紮師兄》的小伙子，到幾乎成為導演王家衞的御用演員，甚至參與Marvel超級英雄電影的演出，都可以看到他在演出每一角色上都揮灑自如，至於他的穿衣品味，其低調作風亦叫不少人叫好。

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對有留意開梁朝偉衣著的朋友，都會懂得他年輕時最愛穿上的品牌是來自比利時的Dries Van Noten，而隨著年紀漸長，近年他穿的品牌亦變得多元化，由一本正經的Hermes、到日本的Yohji Yamamoto、甚至穿上Rick Owens的球鞋。

碰巧電影節期間Giorgio Armani在威尼斯舉行Armani Prive高級訂製時裝展，時裝展後梁朝偉登上Armani名為Main的超級遊艇，身穿的當然又是大師的服裝。（圖片品牌提供）

今次作為他親自遠赴威尼斯領取終身成就獎，自然不敢怠慢。不過在商業社會，如果可以既不花分文，同時又可以穿戴得宜，甚至賺取酬勞，實在可樂而不為？

因此，我們的影帝梁朝偉和太太劉嘉玲在威尼斯無論出席隆重場合的禮服，又或是日常便服都幾乎被Giorgio Armani全程「包起」，首飾方面則來自Bvlagri，沒有奇裝異服，一切恰如其分看得令人舒適寫意，正是Armani屹立在高級時裝界48個年頭的成功原因。

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記者：何偉雄

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