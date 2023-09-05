【變種病毒】新變異株BA.2.86擴散美國5州　住院人數連續6周上升紐約市籲戴口罩

▲ 新變種病毒BA.2.86擴散至美國5州。（法新社圖片）

自新冠病毒疫情爆發以來，不斷有變種病毒出現，繼早前EG.5肆虐多地後，新變異病毒BA.2.86近日已在美國5個州份擴散。美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，截至8月19日當周，新冠病毒住院人數增加18.8%，是連續6周上升。紐約市衛生部門呼籲，民眾身處室内人多的地方時應佩戴口罩。

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根據美國《ABC News》報道，BA.2.86於今年7月24日首次在丹麥發現，其後以色列、美國、英國、南非、葡萄牙、瑞典、法國、加拿大、泰國陸續出現病例。其中在美國，密歇根州是首個發現BA.2.86病例的州份，其後擴散到紐約州、維珍尼亞州、德州及俄亥俄州。

報道指，BA.2.86的刺突蛋白有30多個突變，病毒利用刺突蛋白附著和感染細胞。范登堡大學預防醫學及傳染病教授沙夫納（William Schaffner）認為，這可能是導致住院人數激增的原因。而根據CDC統計，截至8月19日當周，新冠病毒住院人數增加18.8%。不過，沙夫納指出，目前美國國內病例以變異株EG.5為主，認為BA.2.86不會成為主要的病毒株。

另外，紐約市在下水道的污水中檢測到BA.2.86，數據顯示，當地8月29日的感染率為10萬人中有18人確診，但實際數字可能被低估。而隨著感染人數增加，紐約市衛生部門官員早前建議，在周末及勞動節假期時，民眾身處室內人多地方時，佩戴口罩可能是一個「好主意」。

CDC建議民眾在旅行前接種新冠疫苗，並建議根據所在地的新冠入院人數來衡量是否需要戴口罩，在未來幾周，官員將密切監測BA.2.86的傳染性及傳播速度。

另外，CDC諮詢委員會計劃於9月12日召開會議，討論針對新變種病毒的加強劑，並預計在9月中下旬上市。

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責任編輯：羅嘉欣