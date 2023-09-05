【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適

▲ 04年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）正懷孕8個月。

04年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）現已懷孕8個月，預計於11月誕下第一胎，可喜可賀！

朱慧敏懷孕以來未有特別公開喜訊，直到近日接受傳媒訪問時才首度披露已懷孕8個月，而BB性別則保持神秘感。

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朱慧敏榮升人母

現年42歲的朱慧敏正懷孕8個月，榮升媽媽的她準備迎接人生新一頁。

她日前接受傳媒訪問公布懷孕喜訊，並大方分享陀B靚相。

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▲ 朱慧敏為2004年度香港小姐競選亞軍兼「旅遊大使獎」得主。（《經濟日報》圖片庫）

情路坎坷

朱慧敏在感情路上較為情路坎坷，早在2005年時，她就曾因與梁榮忠的緋聞影響形象。

2011年，朱慧敏與EO2成員Eddie拍拖，本來感情穩定準備在2015年結婚，但卻在籌備婚事時，男方被爆出軌。之後，朱慧敏就沒有在向外公佈感情事，至Eddie在2020年也與女朋友Ivy結婚。

▲ （IG圖片）

朱慧敏丈夫為鑽石筍盤

朱慧敏的丈夫陳良貴醫生可說是鑽石筍盤，他為養和心臟科專科名譽顧問醫生，也是香港大學內科學系名譽臨床助理教授。

在2018年，陳良貴曾為林盛斌（阿Bob）做「通波仔」手術，事後Bob上載二人合照，更形容陳醫生為鑽石王老五，公開為他徵女友。

據了解，朱慧敏與陳良貴醫生透過共同認識的朋友介紹，二人拍拖初期經常有戶外及行山活動，其中一個好朋友是王賢誌。

有指陳醫生跟Queenie拍拖不久已認定為終身伴侶，並帶給家人見面，陳良貴醫生的媽媽亦十分喜歡朱慧敏，多次催促二人結婚。

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據知陳良貴醫生除送贈附屬卡給朱慧敏，又送上半山豪宅的門匙作定情禮物，另外，更斥百萬買下大藍籌騰訊股票，作為求婚聘禮。

熱愛行善的二人，婚禮上亦只以金戒指成婚戒，而將買巨鑽的預算，用來捐予慈善機構，相當有愛心。

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