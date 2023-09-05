【犁庭掃穴】警方搗油尖旺區非法賭檔及毒窟　拘捕17人部分有黑社會背景

▲ 警方高度關注滋擾和破壞麻雀館案件，西九龍總區刑事部隨即動員逾百人，進行反罪惡行動。（曾秋文攝）

深水埗警區為打擊三合會氣燄，西九龍總區刑事部隨即動員逾百人，昨日（4日）傍晚起，於區內進行代號「犁庭掃穴」大規模反罪惡行動，其間深水埗警區反三合會行動組及西九龍總區機動部隊巡查多間娛樂場所。在深水埗及油尖旺區共拘捕17人，部分人有黑社會背景，並破獲3個賭檔及1個毒窟。

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西九龍總區人員在油尖旺區突擊搜查多處地點，包括2個住宅單位，並搗破3個非法賭檔及1個毒窟。截至今日（5日）凌晨3時，人員已拘捕9男3女，年齡介乎29至67歲，涉嫌「非法集結」、「刑事毀壞」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等，並帶走數名男子返回警署通宵問話。行動中，人員拘捕一名50歲本地女子，為「被通緝人士」。

深水埗警區刑事部總督察謝于毅表示，昨日（4日）下午1時30分，約30名相信有黑社會背景人士，闖入長沙灣青山道一間麻雀館進行滋擾和破壞，騷擾客人和打破一些傢俬，逗留數分鐘後離開。警方接報後展開調查，相信案件與近日黑社會收數事件有關，經調查後鎖定涉案人士，昨晚展開拘捕行動，至今已拘捕5名涉案男子，年齡介乎32至46歲，涉嫌非法集結、刑事毀壞，全部有黑社會背景。

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記者：曾秋文