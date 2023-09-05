【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語

▲ 有內地女生，在8月底來港4日，便因不習慣香港文化，而想回家。

近年不少內地人來港升學或就業，「港漂圈」不斷擴大，港漂人數多達30萬人！有一名來自武漢的24歲女生，來港升讀碩士，她日前在小紅書呻爆，指因不懂粵語遭歧視，更怒斥港人高傲不懂英語，「我真的忍不了他們那種態度！」，來港不足1星期，還未開學已經想回家。

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該24歲港漂張姓女生，來自武漢，來港前她在其小紅書帳號發帖找「有Poly U環境工程」的研究生，8月底正式來港準備升學。

張女自稱已在「小倫敦」生活5年，她在8月31日，興奮地表示，「淺淺感受一下hk的生活咯，留學生炸裂開局」。不過颱風蘇拉襲港，令原定9月1日開學押後，張女在港短短4天，已經心情由高跌落谷底。

張女前日(3日)，在其小紅書帳號以「🇭🇰還沒開學已經想回家了」發帖，她先道歉表示，

對不起一個二十四歲的成年人，在思考了許久試圖冷靜了2的2048次方下後沉思許久，說出瞭如下的幾個字，我想武漢了加拿大也行啊！

她指從人少地多到香港這個人多地少的地方，真的非常不習慣，令她最氣憤的是因不懂粵語遭到歧視，她怒斥港人不懂英語，更大罵香港是破地方，

還有不會說粵語怎麼了？怎麼還歧視起來了呢？ 怎麼呢？兇什麼呢？高傲什麼呢？我說英語你又聽不懂！ wdyw？(What Do You Want?) 這破地方畢業後除了轉機來不了一點

貼文惹起不少港漂討論，有網民與張女一樣，不習慣香港的文化，「不習慣+1，這邊物價比大陸貴的多很多，而且網購還不方便，出個門跟來到國外了一樣身邊不是粵語就是英語」、「+1 真的不明白他們歧視我們大陸人甚麼」、「 我覺得甚至比去國外還惱火，去國外就算我說不來也能聽懂人家兩句英語，在這邊粵語我是一個字聽不懂（而且我發現這邊聽不懂普通話的很多也聽不懂英語)」、「英語也聽不懂只知道粵語，不知道高貴什麼。。。。有些人態度賊差」。

另有網民則指，張女選擇香港，應入鄉隨俗，學好粵語，「本來不就是想體驗國外/英制的教育方式嗎？，去到外國不更是說英語嗎？不然為什麼不在內地讀？學多一種語言，有什麼不好呢？這麼後生，在這個全粵語的環境，很快就學會啦！」

稱腦子不清醒

對於網民的負評，張女指自己選擇來港時，「腦子不清醒覺得離家近吧」，並發悔氣說：「 對對對你說的都對」，而她回覆力撐她的網民的留言，則指，「我真的忍不了他們那種態度！真的不喜歡這裡的氛圍，加拿大人歧視至少表面客客氣氣的，沒想到這裡中國人歧視中國人，我真的每天盼著國慶回家！」

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責任編輯︰王明芳