【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語

近年不少內地人來港升學或就業,「港漂圈」不斷擴大,港漂人數多達30萬人!有一名來自武漢的24歲女生,來港升讀碩士,她日前在小紅書呻爆,指因不懂粵語遭歧視,更怒斥港人高傲不懂英語,「我真的忍不了他們那種態度!」,來港不足1星期,還未開學已經想回家。

該24歲港漂張姓女生,來自武漢,來港前她在其小紅書帳號發帖找「有Poly U環境工程」的研究生,8月底正式來港準備升學。

張女自稱已在「小倫敦」生活5年,她在8月31日,興奮地表示,「淺淺感受一下hk的生活咯,留學生炸裂開局」。不過颱風蘇拉襲港,令原定9月1日開學押後,張女在港短短4天,已經心情由高跌落谷底。

張女前日(3日),在其小紅書帳號以「🇭🇰還沒開學已經想回家了」發帖,她先道歉表示,

她指從人少地多到香港這個人多地少的地方,真的非常不習慣,令她最氣憤的是因不懂粵語遭到歧視,她怒斥港人不懂英語,更大罵香港是破地方,

還有不會說粵語怎麼了?怎麼還歧視起來了呢?

怎麼呢?兇什麼呢?高傲什麼呢?我說英語你又聽不懂!

wdyw?(What Do You Want?)

這破地方畢業後除了轉機來不了一點