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【抽水王】林作抽水惹禍被炒後重返保險業　宣布自組經紀團隊：將完全顛覆市場

娛樂 11:38 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

林作宣布自組保險經紀團隊「林作保險經紀（Jolam Broker）」。

「十優港姐」麥明詩昨日（9月4日）宣布出任為傳承教育擔任非執行董事職務，發展新事業之際，至於她的舊愛、有「抽水王」之稱的林作亦不執輸，宣布有新搞作，將重投保險業大展拳腳。

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不會招募原本團隊成員

林作於6月因放售與鑽石山荷里活廣場斬人案疑犯同款波鞋，被網民鬧爆抽水抽得過份。結果，其所屬所屬的保險公司發聲明與林作割席，解僱林作。

事隔3個月，林作在社交平台宣布將自組專屬保險經紀團隊，揚言運作方式將顛覆保險業，表明不會招募原本團隊成員。

他寫道：

本人宣佈，將會組建自己的專屬保險經紀團隊，定名為#林作保險經紀，jolambroker。

本人的運作方式將會完全顛覆市場，真正改變保險業。運作模式、整個規則，將會稍後公佈，但這會是保險業前所未有的方式。

與此同時，本人表明，不會招募任何本人原本團隊成員，將會完全重新進行招聘-準則上，由於完全將會和之前的要求截然不同，因此不希望舊有團隊成員可能出現適應上的問題。在這裡祝願舊人發展順利，不需要特別和本人有任何聯絡。

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【抽水王】林作否認消費麥明詩　稱過往曾有女友派帽導致分手

7位數開兩加密幣店

除了預告將重操故業重返保險界，7月時已開始發展加密幣事業，轉型做投資。

林作豪擲7位數於中環開設兩間加密貨幣店，一間屬於自己，另一間為女友裕美，更豪言女友店所賺到的錢將全給對方作「養妻活兒」。

林作豪言女友裕美的加密貨幣店所賺到的錢將全給對方作「養妻活兒」之用。（Facebook圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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