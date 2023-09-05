【香港小姐2023】王敏慈當選季軍即返北京開學　尚有三年畢業暫京港兩邊走

出爐港姐季軍有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle），原來近日已返回北京開學，難怪日前的《星光熠熠耀保良》只見冠軍莊子璇及「友誼小姐」姜依宁坐在台下睇騷。

【香港小姐2023】王敏慈回北京繼續學業 不怕廣東話差影響港姐形象：繼續努力

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返回北京開學

日前Lovelle在社交網分享影片，見她標示「中央戲劇學院」，更面對鏡頭做出多個跳舞的動作，又大送心心，冧暈粉絲。從影片可見，她亦曝光了宿舍環境，採用上下舖床設計，而下層則見到不同的照片，環境帶點凌亂。

Lovelle則在另一社交平台寫上：「返校啦#宿舍日常 #大學生活 #當代女大學生 #香港小姐2023」。

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中港兩邊走

其實Lovelle選完港姐後，接受TOPick訪問表示仍要返回內地繼續升學，尚有3年才畢業。

問到未來港姐的工作如何安排？她表示：「聽公司安排，公司喺內地都有公司。」她坦言最想當演員，對唱歌及跳舞也感濃厚興趣：「好鍾意舞台同表演。」

不過過往都有不少港姐在當選後面臨升學與入娛圈發展之間的抉擇問題，就如2016港姐亞軍暨最上鏡小姐劉穎鏇（Tiffany），當時就決定留港發展先擺低學業，過幾年後先繼續完成學業。

但據知Lovelle過幾天會回港開工，由於她現在還未畢業，所以未有工作的時候就會返北京讀書，中港兩邊走，認真忙碌。

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