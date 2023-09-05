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【香港小姐2023】陳怡名被網民狙擊「入到圍都偷笑」　Zora無懼挑釁盡顯高EQ

娛樂 12:33 2023/09/05

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陳怡名被網民指「入到圍都偷笑」！

今屆香港小姐當中，14號陳怡名（Zora）一向言論最惹火，甚至因與網民對罵引公關災難。而在港姐決賽當日帖被指未能打入十強而在台上即時黑面。

Zora在賽後曾預告會爆料，後來突然態度大變，用謙虛言語寫千字文剖白感受。

最近，Zora於IG與網民玩「你問我答」，被問：「與佳麗有否出現過磨擦呢？」、「有冇叫你去試鏡啊？」、「有冇富商約你哋食飯？」，更有網民嘲她「能入圍都偷笑」，她都一一大方回應。

【香港小姐2023】陳怡名改態度發千字文剖白　Zora無悔參賽：我給出了最好的表演

陳怡名被嘲「入到圍都偷笑」

有網民有心狙撃Zora，留言道：「不會講廣東話又不會繁體字，歷屆那些外國長大的就完全不懂廣東話，至少也會事前把自己的對白配廣東話拼音啦，根本你能入圍都偷笑啦，再美也沒用，你入到三甲的話，TVB會被罷看，知道嗎？」

Zora回應：「不是每個人都想進三甲，知道嗎？」、「繁體字不需要會一鍵轉換的事兒」，對於網民提到「再美也沒用」，Zora就表示：「美就夠啦，多謝咯」。

另外，有網民直接寫下「垃圾」二字，Zora回應：「請大家提問，不是自我介紹」，盡顯高EQ！

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Zora成富商目標？

有不少網民也問到Zora有關選美的事，又關心其工作動向，有網民問Zora參選的原因，她回答：「原因很幼稚，不想講好丟人。」

有人問她參選後的得著，她指：「得著暫時想不到，倒是跑來跑去丟了4幅墨鏡。」她又指自己會找時間開直播，分享自己參加港姐的心路歷程。

她更承認自己有獲邀參與試鏡，至於被問到「有冇富商約你哋食飯？」，Zora霸氣地回應：「我自己吃得起飯，而且人家富商也有很多正事忙吧」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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