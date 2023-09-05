【遊泰注意】布吉島出現劇毒「藍龍」　泰國當局警告 : 一旦誤觸可致命

▲ 布吉島出現劇毒「藍龍」 泰國當局警告 : 一旦誤觸可致命

遊泰要注意，尤其到沙灘位置！泰國布吉島有沙灘近日便被發現竟有劇毒的海洋生物出沒。該俗稱「藍龍」的海蛞蝓（blue dragon），學名（GlaucusAtlanticus）雖然外表十分鮮艷，不過牠身上卻含有劇毒，一旦誤觸不但可致疼痛頭暈，嚴重的話更可致命。因此當局已發出警告，呼籲遊客千萬不要觸摸。

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根據外國傳媒報道，有民眾近日在布吉島上的卡隆沙灘上發現了藍龍出沒。泰國海洋與沿岸資源部早前亦在Facebook發文指，藍龍以眼鏡水母、帆水母為糧食，生物本身具有強烈毒性，一般會在水中漂浮，因此提醒民眾一旦見到，千萬不要用手觸摸或捕捉；而當局於今年8月31日亦已派員到沙灘調查，未來亦會密切關注事件。

據專家表示，藍龍體型雖小，但含有毒性，若是人類被刺傷，傷口處會劇烈疼痛，伴隨頭暈頭痛，且毒素可致命。一般來說，藍龍分布在熱帶地區，不過近幾年也出現在台灣海域。而針對藍龍出沒在泰國海灘的情況，海洋科學家托恩（Thon Thamromgnawasawat）指出，藍龍生活在海水中層，比較少出現在海岸線上，可能是受到近期強風與海浪的影響，才會出現在卡隆沙灘。

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責任編輯：羅嘉欣