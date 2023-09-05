【好人好事】蘇拉襲港小巴站牌被吹倒　父子合力扶正獲街坊激讚最佳身教

▲ 好人好事值得讚！

颱風蘇拉上星期五至六襲港，天文台一度發出10號風球，颱風遠離後，市面上滿目瘡痍，除了冧樹外很多站牌都被吹倒，有父子途經小巴站時，目睹站牌倒下，二話不說合力將站牌扶正，好人好事的行為，被網友攝下放上社交網，引起極大迴響，港爸獲讚最好身教。

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颱風過後，滿街冧樹及垃圾都有勞清潔工人去清理，有將軍澳街坊日前於facebook群組「將軍澳主場」貼出相片，指自己在周日（3日）颱風蘇拉遠離香港後，於下午4時半左右外出，在區內見到一對父子，在行人路上合力扶起倒在地上的小巴站牌。

▲ 父子一齊出力！（fb將軍澳主場）

樓主用表情符號幫父子遮住外貌，照片所見身穿雨靴的男童，抱住小巴站牌底部，而爸爸則扶住站牌頂部的鐵柱，兩父子出力將站牌扶正，這一幕被網友攝下，樓主在帖文中形容，父子「專登過去扶返直塊站牌，小朋友都好乖好落力幫手」，大讚港爸身體力行展示了「言傳身教」的意義。

▲ 最佳身教。（fb將軍澳主場）

而好人好事都獲街坊近800個讚好，留言表示「父心想:若果巴士司機見唔到塊牌就會飛站都未定」、又估計站牌未必是被颱風吹倒，而是小巴公司刻意放到地上避免意外，「其實係小巴公司特登放低佢，等佢唔好跌爛」。

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責任編輯︰王明芳