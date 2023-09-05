【A0女神】游嘉欣小背心上陣考牌一take成功　被網民指出貓：咁實合格喇【多圖】

▲ 游嘉欣成功考獲車牌！

TVB新一代上位小花游嘉欣於5月中報名學車，不足4個月，游嘉欣昨日（4日）於社交平台公告成功考獲車牌的喜訊！

游嘉欣分享跟考牌官的合照，只見她開心地拿著P牌，當中她寫道：「等左3個月就係為咗影今日哩張 1 take pass 嘅相，好師傅可遇不可求，多謝師傅咁有心機用盡方法令我記得每一個步驟feel 到你仲緊張過我，無令你失望真係太好，對考試好似有啲上癮，之後學咩好呢，想考韓文證書有冇推介。」

【A0女神】游嘉欣曼谷旅行騷長腿 游游「大個女」漸散發女人味【多圖】

▲ 游嘉欣跟考牌官合照！

小背心晒胸又露腰

不過網民將重點落在游嘉欣的打扮上，身穿啡色小背心的游游襯上杏色外套，輕晒事業線，展示其美好身段。

網民們也紛紛留言笑稱游嘉欣「犯規」，當中包括「着到咁實合格喇」、「我懷疑師傅跟本冇專心睇路」、「因為你係靚女所以用心教，如果麻甩仔鬧到PK！」、「可能師傅係因材施教」、「考牌官一上車都暈一陣，跟住pass!」「個牌係咪利用妳嘅美色考返嚟㗎」

對於網民的睇法，游嘉欣即回覆：「都一定有我嘅學技」 和「可能我手車好」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【AO女神】游嘉欣大學畢業騷美腿 靠慳錢大法半工讀：過去嘅我成就今日嘅我

第一代「後生女」

現年23歲的游嘉欣，入行前在香港城市大學修讀管理學系學士課程，約4年前，被TVB助導發掘面試《電競王》直播主持，其後擔任《#後生仔傾吓偈》主持。

前年更簽約成為TVB藝人，被公司力捧參演不少劇集，於劇集《青年心城之撐起青春》擔任女主角，笑容甜美兼身材姣好的游嘉欣有不少男粉絲。

最新影片推介：彭慧中專訪

游嘉欣有獨門慳錢法

除勤力工作賺錢外，游嘉欣曾於節目《代溝關注組》分享其慳錢大法，由於外出會花錢，所以游嘉欣愛當宅女，婉拒任何社交活動，她說：「除卻要返工之外，平時完全拒絕社交，唔出門口。」另外由主持《#後生仔傾吓偈》開始她習慣帶飯，盡力減少支出。

另一慳錢大法是儘管多趕時間也不會搭的士，她說：「出入都係坐公共交通工具。」

此外23歲的游嘉欣曾揚言自己為AO女生，她坦言不拍拖可省卻不少支出，包括外出食飯和買禮物給男友。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R