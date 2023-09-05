【網絡熱話】港人東京遇亡命的士司機時速160km公路狂飆　收天價車費背後原因極暖心

▲ 港人東京遇亡命的士司機。時速160km公路狂飆，收天價車費背後原因極暖心。

不少人趕飛機都會首選搭的士。近日，有港人在日本東京聲稱遇到「最狂」的士司機，由東京成田機場前往羽田機場，平均時速超160km，全程77公里卻僅花了26分鐘便到達目的地，最終車費竟要天價，讓他直言是一段「難忘經歷」！

最新影片推介：

有香港網民於周日（3日）在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，並貼出多張照片及影片，指日前在東京乘搭的士，由成田機場前往羽田機場。據事主所拍攝的畫面，該輛的士車錶顯示超過時速160km，更一度逼近170km左右，而的士司機雙手緊持軚盤，視線集中地看著路面，期間還多次「逢車過車」，窗外風景亦一閃而逝，可見車速非常快。

最終，該名的士司機僅用時26分鐘，就將事主安全送達目的地，車費竟高達33,000日圓（約1,700港幣），讓事主大吃一驚。而從地圖顯示，由東京成田機場前往羽田機場，最短路程為77公里左右，正常大約需時1個鐘左右才可到達。不過這位的士司機卻僅用時26分鐘，便走完全程77公里。

事主解釋，由於自己是去錯機場，將「羽田機場」搞錯為「成田機場」。在事主到達「成田機場」後就遇上這位熱血司機，司機為了不讓事主錯過飛機班次，於是猛踩油門，將原本需時1個鐘的車程縮短成26分鐘，可謂是「使命必達」，更被事主稱為「東京最狂的士司機」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛留言「司機手車好淡定」、「神風的士」。有不少網民認為77公里的路程僅用26分鐘到達，33,000日圓的車費「抵俾啦，好過你Miss咗班機」，亦有網民表示，「開160、170係呢個國家好平常架」、「其實日本好多人都開160kmh以上，片中的士司機開緊160kmh時，前面架私家車都差唔多速度」。

不過，事主在帖文中貼出的士司機的「駕駛證」及個人資料，遭到網民抨擊，「如果幫你趕飛機就無謂post出來啦，隨時害到個司機，又出影片又出司機證」、「人地比埋條命幫你趕時間，你就影人地全朵做咩姐。鬼唔望的士司機安全車速等你miss左班機，無事無干人地開150？」。

更多網民留言請看：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣