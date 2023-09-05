【牙痛文學】游學修潘宗孝組男團N9推第3首新歌　新MV邀許廷鏗重操故業演牙醫

▲ 男團N9推出新歌《牙痛文學》，邀來許廷鏗及Shadow擔任MV主角。

試當真音樂廠牌Demo Records旗下、由游學修（NEO）、潘宗孝（ERN9）組成的男子偶像團體N9全新作品《牙痛文學》現已正式派台。N9甫出道已經立下宣言，誓要於樂壇頒獎禮爭奪獎項，他們深信必定能成功圈粉，憑實力和魅力衝擊樂壇！

▲ 《牙痛文學》

N9的宣言絕非空話，出道短短三個月，他們已先後推出大玩韓風造型的《超級勁爆叱咤風雲金曲》及日文歌《二泊三日》，兩首歌至今合共已有逾75萬點擊，以樂壇新團來說，成續已經相當不俗。

這次N9再為樂迷送上洗腦式情歌《牙痛文學》，由副隊長游學修擔大旗，以最真摯的聲線，唱盡你我他都發生過卻無人共鳴的愛情「痛點」，隊長ERN9和聲協力。

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情歌背藏訊息

新歌《牙痛文學》借愛情比喻牙痛，「牙痛文學」一詞原意泛指刻意造文細數個人生活瑣事，只有作者本人很有感受，卻難以讓讀者感動或為社會作出影響的文學作品，就像無人明白的愛情悲歌，對外人來說完全無關痛癢，當局者卻痛入心靡。

N9的新作表面上是情歌一首，背後似在諷刺樂壇充斥着太多「無人明」的情歌，對此副隊長NEO說：「每個人都有自己嘅解讀，我相信樂迷會有自己嘅諗法，我自己就唱得好有感覺。」

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親自參與製作

曾經直言唱歌好重要的NEO，透露加入娛樂圈多年，其實都只是為做歌手作準備。這次《牙痛文學》由他主唱，對NEO的意義相當重大：「我準備咗咁耐，都係時候要畀大家聽到我嘅歌聲，我知自己向來唔係行開呢個路線，所以今次特別畀個驚喜大家，我選擇咗好認真、好深情咁演繹呢首歌。」

ERN9亦大讚他的表現，認為N9的曲風就是如此多樣性：「要紅、要攞獎就唔應該局限自己，我哋係好認真做男團嘅，而情歌係男團好重要嘅元素。」

▲ N9兩位隊長親自參與製作。

音樂質素是N9非常重視的一環，這次《牙痛文學》的創作班底，依然有N9兩位隊長親自參與，編曲亦繼續找來《二泊三日》的團隊，由來自樂隊The Hertz的Herman及Jan Curious（阿水）負責，阿水同時為《牙痛文學》擔任監製，更有鍾雪共同為新歌填詞。

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許廷鏗演牙醫

MV方面，繼邀得人氣女優繪麗奈於《二泊三日》飾演社長夫人之後，這次《牙痛文學》的MV找來於樂壇相當有代表性的許廷鏗飾演牙醫。雖然牙醫是許廷鏗的本業，但這次是他首次於鏡頭前飾演牙醫，穿上醫生白袍的他輕鬆駕馭，對於有樂壇前輩答應為MV登場，N9表示衷心感激。除了許廷鏗，女主角找來早前為呂爵安歌曲《E先生愛人執照》拍攝的Shadow擔任。

▲ 許廷鏗在MV重操故業演牙醫。

第三首派台歌《牙痛文學》深情上架，N9對新曲寄予厚望，他們說：「今次呢個曲風咁傷感又咁浪漫，MV仲有許廷鏗老師為我哋傾力演出，我哋都好感動，希望令每位9仔粉（N9 Fan專屬稱呼）滿意。」

N9計劃今年將有五首派台歌，他們表示其餘兩首亦已於籌備當中。

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