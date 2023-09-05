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【自食其力】做「通渠佬」日賺萬元　港男吐10字真言引網民共鳴

健康 12:58 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

做「通渠佬」日賺萬元！港男吐10字真言引網民共鳴。

職業無分貴賤！日前，一名38歲港男接受街訪時透露自己是「通渠佬」，更曝光驚人日薪。對於有人指會否因從事厭惡性工作而感到「無面」，港男就講出10字真言，引發網民共鳴。

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連登討論區日前有網民發帖，討論「通渠吸屎日薪1萬」的真僞。内容背景是一名内地網紅在港做街頭採訪，訪問了一名38歲從事通渠吸糞的港男。他在訪問中透露，自己原本從事貨車司機，但賺得不多，之後便轉行改做「通渠佬」、吸化糞池，至今已有6年年資，累計了客戶人脈。如今更當上老闆，自行接生意。

關於工作時長和薪資，港男一邊工作一邊解釋，幫忙通一次渠需時約半小時，價錢$1,800至$2,000不等，若緊急則價錢再貴一點約$2,500；每日可以做5至6個小時。這樣算下來，日薪可達1萬元以上！

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吐10字真言引網民共鳴

雖然工作賺得多，但港男也坦言，這一行沒競爭、沒人做，原因工作時要忍受惡臭，「不是一般人可以承受得了」。而在完成訪問之際，港男也完成一日工作，表示「很輕鬆」，更向網紅展示自己購入吸化糞池的車。

最後，網紅又問「吸糞你不會覺得沒有面子嗎？」，港男瀟灑稱面子不重要，「沒有錢何來面子」；更吐出10字真言：

你有錢去哪裡都有面子！

對此，網民直言港男講話很實際，紛紛感到佩服。但也有評論認為，港男是因自己做老闆，日薪才是這個價錢，質疑「咁好搵就唔會有窮人啦」。

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責任編輯：羅嘉欣

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