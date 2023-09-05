【KO痔瘡】醫生解構痔瘡2大徵狀　揭排便不應超過8分鐘

▲ 痔瘡是不少成年人面對的問題，有台灣醫生就指所有成人都可能長出痔瘡，但可以透過日常護理來避免傷害肛門。

痔瘡是不少成人面對的問題，但是否有方法可避免？台灣就有醫生指出，所有成人都有可能長出痔瘡，平時應做好護理，以穩定排便、攝取適量蔬果、維持血管彈性等方式保護肛門，並指出應避免久坐馬桶，從排便開始到結束不要超過8分鐘。

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台灣大腸直腸外科鍾雲霓在其Facebook專頁發文，表示痔瘡是肛門血管、軟組織老化的現象，因此嚴格來說只要不是初生嬰兒，所有成人都有可能長出痔瘡。她指，痔瘡通常有以下2大症狀，呼籲民眾不要「放著不管」：

1. 肛門口腫痛異物感

只要一吃燥熱食物、甚至天氣一變化、排便或稍微累一點，肛門口就出現腫痛或撕裂痛，甚至每次排便之後都需要花時間在廁所裡清洗、在馬桶上推擠。

2. 出血

即使是軟便或放屁也帶有血水，大多不痛，但有時會因為糞便磨破痔瘡而潰瘍，從而帶來痛感；又或是改變姿勢、行走、跑步時，出現痔瘡磨擦導致出血的情況。長期慢性痔瘡出血極有可能會帶來慢性貧血的問題，因此症狀若持續超過個月便不應輕忽。

那麼痔瘡會否自行康復？鍾雲霓就坦言，老化的血管及軟組織並不會自己回春，但可以透過維持生活作息、調整飲食來避免它經常腫脹。就日常生活而言，避免傷害肛門的方法包括穩定排便、避免經常便祕及腹瀉，攝取適量蔬果，以跑步、游泳、跳繩、快走等有氧運動維持肛門血管彈性，以及避免在馬桶上久坐「撳電話」或看書。一般情況下，排便從開始到結束大概5至8分鐘便應該起身。

此外，痔瘡又可以按照程度分成4級：

第一級：成人使用肛門15至18年以上便會有輕微的一度痔瘡，可以把它當作正常生理現象。

第二級：痔瘡組織在排便時脫出肛門外，但排便後會自動縮回肛門內。

第三級：痔瘡組織掉出肛門外，必須用手推才能塞回肛門內。

第四級：痔瘡組織卡在肛門口塞不回去，造成持續異物感與不適。

痔瘡又可以分為內痔、外痔及混合痔，到底該如何分辨？鍾雲霓就說明。肛門內部有一道鋸齒狀環繞的「齒狀線」，齒狀線以下便是密布神經的外痔，所以症狀多以疼痛、腫脹、灼熱、異物感為主；而齒狀線以上則是肛管內、神經較不敏感的內痔區域，表現症狀多為無痛性出血及脫垂。不過她就指，臨床上的病患有高達九成都屬兩者兼備的混合痔。

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責任編輯：羅嘉欣