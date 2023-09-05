【兩性關係】藉口生意失敗哄妻「假離婚」 前夫1個舉動被揭婚内出軌生子下場曝光

謊言，總有被拆穿的一天。內地一名人夫謊稱生意失敗，勸說太太「假離婚」以保障對方，對方深信不已照辦，豈料人夫之後「玩失蹤」。隨後，人妻在網上社交平台意外看到丈夫與一名女子及兩名孩子的恩愛影片，當下才發現原來丈夫「假離婚」是煙幕，「真出軌」為實，搜羅證據後把對方告上法庭，一吐怒氣。

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綜合內地媒體報導，該名人夫姓楊、他的太太姓彭。楊先生在北京市開公司做生意，在2020年10月某天，楊先生打電話給彭女士，告訴對方自己生意失敗且欠下巨額欠債。楊先生當時以「不連累妻兒」為藉口提議「假離婚」，當月與彭女士已辦好離婚手續，但隨後楊先生卻銷聲匿跡。

天網灰灰，在2021年4月的某天，彭女士用手機上網時，發現楊先生的個人帳戶「like」了多條影片，而內容也是圍繞一名陌生女人和孩子們的日常生活事，其中一條影片更是楊先生手抱兩名年約5到6歲的孩子，而標題是

今兒孩兒他爸過生日

令彭女士更為心寒的是，這些影片的上載時間是她與丈夫離婚前，代表楊先生是婚內出軌。此外，她見到前老爺、奶奶都「like」了這些影片，顯示他們是一早知情的，只有彭女士一人被蒙在鼓裡。以上種種加起來，彭女士此才醒覺當初的「假離婚」是一個圈套。

隨後，彭女士找到前夫當面對質，對方直認不諱出軌之事。幸好，彭女士當下偷偷錄音以作證據，然後把前夫告上法庭討回公道。根據北京房山法院審理後公佈，楊先生犯下重婚罪，最後被依法判處有期徒刑一年八個月。

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責任編輯︰王明芳