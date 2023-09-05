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【姊妹情深】胡定欣獲好姊妹林夏薇預祝生日送「肉嘴」 友誼深厚情不變

娛樂 14:08 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

最緊要開心！

視后胡定欣將於本月9日生日，向來圈中人緣甚廣的她當然獲不少好友為其慶生，相信這個9月定欣的生日飯局都有排食。

日前她的好姊妹林夏薇便上載與定欣提早慶生的照片及片段，見二人舉杯暢飲，薇薇又很有心思準備了一個精緻蛋糕，兩個頭貼頭合照，認真開心。

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提早慶生

隨後，從片中可見，薇薇大唱生日歌兼送「肉嘴」給壽星女，並祝對方身體健康﹑心想事成和開開心心，而定欣就說：「事業更旺，賺多啲。」

另外，薇薇再分享二人在洗手間的合照，並留言：「好鐘意喺廁所影相嘅胡小姐。」

定欣則回覆「都係因為靚」兩個大擺鬼馬表情，非常搞笑，隔着Mon都感受出二人有個難忘開心飯局。

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姊妹情深

其實二人感情深厚，即使她們年齡相隔6年，惟無損倆人的友誼，定欣曾在節目感觸落淚：「我覺得呢個朋友帶畀我好多歡笑，即係佢嘅笑聲係好感動到我。呢個朋友會帶出你心目中好『唔定欣』嘅我。正如到底你可以喺呢個朋友面前有幾低B，證明你唔需要喺佢面前有個形象。」

而在旁的薇薇更補充，自己很高興可以見到一個很孩子氣、隨便、瘋癲的胡定欣：「可能我都係巨蟹座，我好樂意將個鉗打開，我保護你啦！」

能夠成為朋友一種緣份，兩個要友誼永固!

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撰文 : TOPick柴犬出動

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