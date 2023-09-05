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【鬼門關大開】農曆七月凌晨遇怪客截的士　上車1句話嚇到司機拒載

健康 15:02 2023/09/05

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農曆七月凌晨遇怪客截的士，上車1句話司機嚇到即拒載。

農曆七月又稱為「鬼月」，是鬼門關大開的月份，不少人都認為特別容易發生靈異事件。近日有的士司機分享，指有一晚凌晨遇到客人截車，對方上車後表示要去一個地方，司機聽罷立即拒載，帖文一出引起網民熱議。

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該名的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指上周四（8月31日）凌晨1時許，在觀塘一個油站遇到一名男客人截車，對方表示去將軍澳華人永遠墳場，樓主聞言嚇得立即拒絕，表明「唔去」。

七月節凌晨去乜鬼墳場呀！

帖文引起網民熱議，不少人笑言「你肯定嗰個係客？」、「個客係咪面目陰森嗰隻」、「太遲了，個客可能仲未落車」。

而對於司機的做法，網民意見兩極，有人留言「做得好」，亦有人表示「無公共交通工具去到嘅地方你都拒載，信唔信佢即刻報警」、「你理得人去墳場做咩啫？佢唔係俾溪錢你找數就得啦」、「我會打去差館備案先」。

亦有網民認為，該名乘客有可能在附近居住或工作，「裏面有條村有人住㗎」、「上面好似真係有人住的，過咗第二個涼亭前少少山下面有幾間屋」、「多數是上去返工，我都接過」、「墳場看更搭車上去交更」。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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