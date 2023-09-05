【疏忽照顧】兒子營養不良爬窗向鄰居求救　擁百萬粉絲育兒YouTuber涉虐兒被捕

▲ 擁百萬粉絲的育兒YouTuber涉虐兒被捕。

虐兒事件令人髮指，美國一名6孩媽媽是育兒YouTuber，坐擁百萬粉絲，但她嚴厲的育兒方式不時引起爭議。近日她的12歲兒子爬出窗向鄰居求救，他及妹妹被發現營養不良，手腳纏有膠紙，才揭發媽媽的惡行。

最新影片︰

兩子女營養不良

據美國全國廣播公司（NBC）報道，美國猶他州的41歲育兒網紅Ruby Franke，在YouTube開設頻道「8 Passengers」（8名乘客），分享她與丈夫及6名子女的生活及育兒心得，一度有多達220萬人訂閱。不過，她有時因在YouTube影片以嚴厲方法教養子女，而在網絡上受到批評。

這位育兒YouTuber近日涉嫌虐兒，轟動當地社會。上周三8月30日，Ruby的12歲兒子從家中窗口爬出，向鄰居處要食物和水，鄰居因而報警。警方調查後發現Ruby讓12歲兒子長期捱餓，導致他營養不良，同時揭發她的10歲女兒也有營養不良情況，兩名孩子手腳均有傷口和膠紙。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鄰居憂孩子出事

有不願透露姓名的鄰居表示，早已對Ruby的虐兒行為略知一二，並稱Ruby會收起孩子的食物作為懲罰，而這一行為她也在YouTube頻道上分享過。他們一直擔心孩子的安全，「我們以為他們會帶著屍袋從那房子裡出來」，現在Ruby被捕，反而令他們鬆了一口氣。

有鄰居記得有一年Ruby取消聖誕節慶祝活動，說出「他們（孩子）沒有正確悔改」之類的話，鄰居認為她瘋了。Ruby去年將丈夫Kevin趕出家門，自Kevin離家後，Ruby試過離家數周，獨留孩子在家。鄰居憶述Ruby約10歲的女兒，在媽媽長時間不在的情況下，到街上四處游盪，看起來不像有上學。

華盛頓縣治安部門表示，Ruby面臨兩項嚴重虐待兒童的重罪指控，而兩名孩子被送往猶他州一間醫院接受治療。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳