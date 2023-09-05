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【DSE2024】文憑試下周一起接受報名　首屆加入公民與社會發展科

社會 13:00 2023/09/05

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2024年DSE由下周一（11日）起接受報名。（資料圖片）

香港考試及評核局宣布，2024年文憑試將於下周一（11日）起接受學校考生及自修生報名，截至日期為10月5日。 學校考生須經由學校報考文憑試 ；自修生則須透過香港中學文憑考試網上服務的報名系統提交申請，不接受任何表格形式申請。

立法會財務委員會已通過撥款，由政府為參加2024年文憑試合資格的學校考生代繳考試費。明年文憑試報名費（只適用於自修生）為550元；甲類及丙類語文科目（即英文、中文及其他語言科目）則是每科718元；甲類及乙類的其他科目則每科480元。

考評局表示，以自修生身分報考2024年文憑試的人士，必須符合以下其中一項條件，包括：

  • 曾應考香港中學文憑考試或相等考試
  • 於2024年1月1日已足19歲
  • 非修讀文憑試課程，但於2023／2024年度已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程。

2024年中學文憑試加入公民與社會發展科的評核大綱，取代通識教育科。此外，部分科目的評核大綱曾予修訂，詳情如下：

考評局表示，9月份報名可供報考的科目包括23科高中科目及52科應用學習科目，有關科目經教育局批核，只供學校考生報名。6月份報名有關丙類科目今年11月考試已經截止。考評局又提醒，在同一考試年度內，考生最多只可報考8科，包括任何甲類、乙類及丙類科目。

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責任編輯：楊佩瑩

 

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