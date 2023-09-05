【破毒強人】楊Sir無間道身份敗露慘死　葉Sir拉攏安樂章琳對付文華

▲ 《破毒強人》

TVB劇《破毒強人》在昨晚（9月4日）一集有兩大驚爆位，上周五（9月1日）講到鄭福田（蔣志光飾）離奇身亡，今集開首即還原事發經過，原來槍殺福田的正是文華。

當文華得悉福田當年刻意隱瞞葉浩天（蕭正楠飾）卧底身份後，即決心要殺掉福田，臨處決對方前更連珠炮發：「你知唔知我最嬲你係咩，係你份人完全冇記性！我叫你唔好搞我屋企人，但你有聽咩？」、「你記唔記得我生日係幾時？我哋做兄弟咁多年，你冇理由唔知道我生日架？」

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文華再爆金句

之後文華邊扣動扳機，邊向福田步步進逼：「你答錯一次，我就開一次槍！」未知是驚過龍，還是真無心裝載，福田連環答錯日期，文華繼續進逼：「唔好停，繼續！」最終福田雖撞中正確答案，但仍逃不掉成為槍下亡魂命運。

昨晚，文華亦再爆金句，當章琳（胡定欣飾）問他如何拉攏福田手下全叔（冼灝英飾）時，文華一句：「工人嘅流動係跟住錢嚟行，福田畀一蚊，我咪畀夠兩蚊咯」，及「工人係為錢打工，唔係為人打工」，成為昨晚金句！

三大重要角色收檔

另外，被指「死得人多」的《破毒強人》，結局周將再有三大重要角色身亡，昨晚在結局周率先領便當是楊Sir（曹永廉飾）。

一直對楊Sir投誠態度存疑的文華，昨晚終出招令楊Sir露出馬腳，楊Sir更因而慘遭拮死。對於楊Sir壯烈犧牲，網民大感不捨：「楊Sir死咗…我好想喊啊，係我鍾意嘅角色」、「希望TVB會拍楊Sir前傳，一定會好好睇」、「楊Sir咁英勇又正義，咁都要慘死，有無搞錯，無天理！」、「還我楊Sir，佢先係真正的破毒強人」、「接受唔到，仲想睇多啲佢點同文華、章琳鬥智鬥力」。

監製讚阿廉表現出色

更有網民發揮創意，指昨晚在Ending現「聲」、聲稱要協助葉浩天緝拿文華的神秘人「張強」正是楊Sir，亦有網民指張強極有可能是文華、章琳、安樂、阿Wing （郭柏妍飾）或可兒（張寶兒飾）其中一人。

與監製羅永賢（Marco）合作無間的阿廉，雖然演戲經驗豐富，但接到楊Sir這個角色時還是不忘問Marco意見。

阿廉受訪時笑指獲監製賜予五字錦囊：「佢提我要『淡定』同『有笑容』，咁樣顯得更高手！逢親監製有指定要求，我哋做演員都會好開心同盡量配合；因為如果你做得OK，Marco係唔會搵你，但未到（標準）哩，佢會叫你畀多啲，我就係經過佢開頭話過：『唔係喎，你可以用多啲眼神喎』，咁樣畀到我哋演員好嘅壓力。」

阿廉續指楊Sir與其真實性格相反，並笑言角色入屋是「花紅」：「我自己係一個好普通嘅人，你問乜我即刻答，但呢個角色就要精明啲。呢套劇係好開心，我同好多重要角色有聯繫，我又唔會畀大家從我個樣睇到我忠定奸，咁樣好多嘢估最好玩。好多謝觀眾咁鍾意楊Sir，係我收到嘅花紅嚟。」Marco受訪時則大讚阿廉表現出色。

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葉Sir拉攏安樂章琳

今晚（9月5日）《破毒強人》，劇情再度高潮迭起，之前遭章琳殘忍輾斃、兼被文華活埋的Cyrus（林溥來飾），今晚屍首終被發現；得悉Cyrus「回歸」的章琳大感不知所措，及後在文華勸告下決定撞車自救！到底文華與章琳在打甚麼算盤？

為將文華繩之於法，葉Sir在結局篇將會出手分別拉攏安樂（何廣沛飾）及章琳，到底左眼視力只剩正常人一半的文華、最終會否再被最信任的人背叛？