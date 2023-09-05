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【東張西望】校園欺凌涉事男生與網民駁火　劉同學：只係跟從學校畀我嘅指示

娛樂 17:01 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

一宗校園欺凌事件自《東張西望》報道後備受關注，其中一位有份欺凌張女士女兒的劉同學於社交網現身！

日前的一集《東張西望》 講到張女士的女兒在2019年起受到4位男同學言語欺凌，張女士曾向校方投訴，校方懲罰涉事同學後也沒未有令情況改善、後來更向教育局報告事件，亦未得到即時處理，於是張女士決定就事件訴諸法律。

在今年1月，高等法院判決，張女士成功控告蘇同學誹謗，而張女士的女兒在考畢DSE後，於今年8月已離開香港、到外地升學。

這件校園欺凌事件自《東張》報道後備受關注，其中一位有份欺凌張女士女兒的劉同學於社交網現身！

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「劉同學」與網民駁火

其中一位欺凌者姓劉，曾按校方指示交出道歉信，其社交網帳號被網民公開，指他現時在理工大學就讀學士課程。

劉同學在IG回應網民的討論：「交道歉信畀學校係學校同我講嘅做法，我只係跟從學校畀我嘅指示，道歉信就係代表我嘅道歉，至於學校決定點樣處理封道歉信，係學校嘅決定，我並無干涉其中。」

此外，他續指：「據我了解，我交完道歉信之後，喺呢件事入面我嘅參與已經告一段落。」

劉同學並提到：「既然事件已經告上法庭，咁事件嘅邊個對錯就應該交畀法官決定，我唔喺法律程序入面，就唔想多作討論。」

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網傳家長信內容

網上流傳沙田某中學的一封家長信，當中提到：

本校一直認真嚴肅處理 ，堅守對欺凌零容忍原則，並一直與教育局和家長保持溝通，冀以和平和理性方式解決事件，並合力阻止欺凌情況出現。

學校透過多次見家長、按「違規處分指引」嚴厲懲處，安排男學生道歉等途徑處理事件，同時由班主任、社工和輔導老師持續對事主作出輔導支援，最終於2020年間遏止了相關事情，涉事四位男學生均全部已在2022年6月畢業離校，而涉案女學生亦在2023年6月畢業離校，但由於事件涉及個人私隱，學校不便透露詳情。

投訴者除了對學校作出投訴外，過往曾多次在報章上就此事批評學校，2022年初亦於社交媒體抨擊學校對事件的處理方式，現時再透過電視媒體作出相關的報導，本校深表遺憾。
 

網上流傳沙田某中學的一封家長信。（網上圖片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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