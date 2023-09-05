【猝死危機】23歲男連返13天夜班每日工作逾10小時　宿舍内猝死公司1原因拒賠

▲ 23歲男連返13天夜班，每日工作逾10小時，宿舍内猝死公司1原因拒賠。

日以繼夜的工作，小心會因過勞導致身體出狀況。近日，内地一名23歲男子連續上13天夜班，再加上每日工作超過10小時，最終在員工宿舍内不幸猝死。家屬認為男子猝死原因，與長期加班及連續上夜班有關，遂向該公司索取100萬人民幣（下同，約107萬港元）賠償，惟公司因一個理由拒絕負責。

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據内地媒體《星視頻》報道，23歲的徐姓男子在一間電子產品工廠「蘇州佳世達」上班，不時需輪班。8月14日晚上11時左右，徐男的哥哥接到當地警方電話，指其弟弟被發現在宿舍內猝死。經血液鑑定後未驗出美沙酮、乙醇等物質，排除了他殺的可能。哥哥後來調查發現，弟弟生前的工作勞動强度較大，

每天的出勤開始時間至出勤結束時間都在12小時左右，除去吃飯時間，每天工作時間都在10個小時以上。

隨後，透過查詢弟弟的出勤記錄，哥哥發現在7月24日至8月5日，弟弟連續上了13天夜班，因此哥哥認為，弟弟的猝死與長期加班及連續上夜班有一定關係。

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哥哥表示，他曾經與弟弟的公司負責人協商多次，並向對方提出賠償100萬元，但對方只願意支付3萬至5萬元，更表示：「我們和家屬協商過多次，家屬提出的補償數額太高，我們無法滿足。」

公司相關負責人回應指，徐男猝死是一宗意外，因事發前兩天，即8月12日、13日是徐男的正常休息時間，而14日他沒有上班，後來被發現猝死在宿舍，因此很難認定為工傷，並指出先前配合企業加班符合法律規定。最後，由於雙方一直沒有達成一致共識，死者家屬無法接受，考慮透過訴訟為徐男討回公道。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣