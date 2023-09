【MIRROR成員】姜濤要求「抄」考BTS成員Jimin作品？　網民舉3例狠批抄襲慣犯【有片】

▲ 姜濤新歌《濤》再次被指抄襲BTS作品。

MIRROR人氣成員姜濤最近推出單飛新歌《濤》,MV在YouTube上架11天已勁吸逾128萬次點擊瀏覽,成績不俗。

可是,有眼利網民發現MV與南韓天團防彈少年團(BTS)成員Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV非常相似,姜濤新歌陷入抄襲疑雲。

▲ 姜濤新作《濤》MV陷入抄襲疑雲。

監製爆為姜濤主意

《濤》與《Set Me Free Pt.2》兩個MV,無論概念、整體感覺及效果都十分相近,不但一樣擺滿格仔燈箱的弧形背景,舞蹈員排列而成的逗號圖案,以及拍攝技巧都很相似,隨即在討論區議論紛紛。

而日前姜濤的個唱舞蹈總監Ali接受訪問時,坦承《濤》參考Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV,並大爆是姜濤的主意:「係阿姜畀我哋睇嘅,覺得呢個跳舞MV好好睇,想做到好似人哋咁樣。我哋就睇咗,係好好睇嘅,就係《Set Me Free》。」

3大抄襲例子

網民對於抄襲風波,狠批姜濤是慣犯,舉出《KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》個唱海報,「潛水」動作與真人版電影《小魚仙》海報相似。

早前推出的作品《鏡中鏡》,其中一段旋律亦被指抄襲南韓國歌手Loco、Coogie與BE'O合唱的《MBTI》;就連MIRROR團歌《All IN ONE》MV亦被指抄襲BTS為格林美拍攝短片,宣傳照更與BTS的廣告相及另一組合EXO的專輯封面十分相似,BTS多次成為抄襲對象。

點擊睇《濤》MV:

