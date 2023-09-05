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【MIRROR成員】姜濤要求「抄」考BTS成員Jimin作品？　網民舉3例狠批抄襲慣犯【有片】

娛樂 16:57 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

姜濤新歌《濤》再次被指抄襲BTS作品。

MIRROR人氣成員姜濤最近推出單飛新歌《濤》，MV在YouTube上架11天已勁吸逾128萬次點擊瀏覽，成績不俗。

可是，有眼利網民發現MV與南韓天團防彈少年團（BTS）成員Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV非常相似，姜濤新歌陷入抄襲疑雲。

姜濤新作《濤》MV陷入抄襲疑雲。

【聲生不息2】姜濤被內地形容「受爭議的香港頂流」　驚現《聲生2》嘉賓名單網民覺得屬流料

監製爆為姜濤主意

《濤》與《Set Me Free Pt.2》兩個MV，無論概念、整體感覺及效果都十分相近，不但一樣擺滿格仔燈箱的弧形背景，舞蹈員排列而成的逗號圖案，以及拍攝技巧都很相似，隨即在討論區議論紛紛。

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而日前姜濤的個唱舞蹈總監Ali接受訪問時，坦承《濤》參考Jimin的歌曲《Set Me Free Pt.2》MV，並大爆是姜濤的主意：「係阿姜畀我哋睇嘅，覺得呢個跳舞MV好好睇，想做到好似人哋咁樣。我哋就睇咗，係好好睇嘅，就係《Set Me Free》。」

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3大抄襲例子

網民對於抄襲風波，狠批姜濤是慣犯，舉出《KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》個唱海報，「潛水」動作與真人版電影《小魚仙》海報相似。

早前推出的作品《鏡中鏡》，其中一段旋律亦被指抄襲南韓國歌手Loco、Coogie與BE'O合唱的《MBTI》；就連MIRROR團歌《All IN ONE》MV亦被指抄襲BTS為格林美拍攝短片，宣傳照更與BTS的廣告相及另一組合EXO的專輯封面十分相似，BTS多次成為抄襲對象。

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點擊睇《濤》MV：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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