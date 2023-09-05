【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞

▲ 黃祥興在開學日送就讀名校的子女開學，開心到跳舞。

原定9月1日開學日，因受到超強颱風蘇拉吹襲下，延遲到昨天（4日）才開學。一眾星爸星媽昨日都分享接送子女返學的情況，其中剛離開TVB的黃祥興（Stefan）在IG分享影片，在一對讀名校的子女身後大跳開心舞，似足Happy伯上身！

最新影片推介：

黃祥興向來是子女的柴可夫司機，在開學日的重要日子，Stefan從沒有缺席，昨日他親自送子女返學，在他分享的影片中，現年9歲的大女黃晞桐（Paige）穿上神級女校瑪利諾修院學校（小學部）的校服，7歲二仔黃子晉（Tristan）則穿上著名男校聖若瑟小學的校服在停車場步行上學。身後的Stefan明顯覺得甩難，開心到在子女身後跳舞。

Stefan在帖文中表示，大女升小四、二仔升小二，並問一眾家長：「我們有同樣的感受嗎？」引來不少家長共鳴，「今朝大家跳著同樣的舞步」、「我們可以飛」、「我們也一樣」等。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

謝絕電子奶嘴教子女

黃祥興曾接受TOPick訪問時表示，很高興大女能入讀這間心儀的九龍塘女校，升小前兩父女都好緊張，尤記得當時疫情嚴重，Paige只能在鏡頭前與新老師和同學見面。他不主張用「電子奶嘴」教子女，絕少讓他們看電視、玩iPad，只在疫情嚴重期間不能外出，才稍為放寬，但每次上完Zoom課都不能再玩電子產品，要讓眼睛休息。

▲ 黃祥興和太太Peggy育有3子女。（IG圖片）

Stefan和太太Peggy育有3子女，經常一家五口出街玩和賣旗做善事。子女的興趣亦廣泛，其中大女和二仔就一起學習空手道，已考到綠帶；大女更熱愛音樂，曾參與文化中心舉行的大型歌唱表演，並奪過香港校際朗誦節的英語演講獎項等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

兩大神級學校名人輩出

創校於1925年的瑪利諾修院學校（下稱瑪利諾）是九龍塘神校之一，設有中、小學部，皆屬津貼學校，中學部能為直屬小學部保留80%學位。瑪利諾以英文為教學語言，辦學宗旨是提供優質教育、多元化體驗及培育基本技能，使學生在心靈、才智、體能、心理、藝術和社交，均能健康發展。

瑪利諾中小學部均盛產政商界及娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、監警會成員及前教育署署長余黎青萍、民政事務局前常任秘書長李麗娟等。藝人方面則有港姐李嘉欣、梁詠琪、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧等都是瑪利諾小學部校友。

至於位於灣仔區的聖若瑟小學為頂尖男校之一，直屬中學為聖若瑟書院，多年來人才輩出，「聖Jo仔」校友包括政商界陳智思、醫學界梁智鴻、前港台節目發展總監曾智華、藝人林海峰、林家謙、許廷鏗、MIRROR成員Frankie等。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林綺玲