陳柏宇從《日常事故劇場》MV認識鏡頭前後最真一面　Jason因小事故拒再講大話

陳柏宇（Jason）在今年先後推出《一人傍晚藝術館》及《令人期待的下集預告》，都從他的生活小習慣衍生成為人人合用的生活小哲學，剛推出的新歌《日常事故劇場》，也有著異曲同工之妙。



Jason第一次聽到Demo的時候，有著很特別的感覺，他說：「第一次聽感覺好迷幻，感覺就似深沉式嘅沉思狀態，對我嚟講就好似靈魂出竅一樣，令自己以第三身角度去睇自己嘅諗法，有種穿過七彩繽紛嘅時光隧道，畫面有啲似70年代萬花筒。」

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曾中招不再講大話

填詞人T-Rexx嘅想法，寫出了《日常事故劇場》的歌詞內容：每個人每一日每一刻都要做好多大大小小的決定，從自己角度睇，當然覺得無問題做得啱，但事後換個角度睇，又或者離開主觀鏡，從旁觀者角度回望，有時可能會覺得自己行為荒謬。《日常事故劇場》就是想提提大家放鬆心靈，這樣判斷力或可以準確一點，不易被主觀情緒影響，觀點、想法自然更寬廣，更具啟發性。



Jason過去就曾有過「小事故」，令他認定現在不再重蹈覆轍，他說：「以前試過中過招，所以而家唔會講大話，因為做得唔好或做錯嘢仲要講大話去『彌補』，係好荒謬嘅行為。」

現在中的Jason，不論工作或生活，都堅持有碗話碗有碟話碟，即使遇到要他修飾美化說話的時候，他都拒絕到底，立場堅定。

對日常作出反思



為呈現歌曲主旨及Jason最真一面，今次《日常事故劇場》的MV，導演就以一人一故事劇場（Playback Theatre）的方式，讓Jason以第一身參與演出，在不同舞台呈現大眾眼中的陳柏宇，以及鏡頭背後、Fans認識的陳廣偉。

MV中，更加入了Fans對Jason 的留言、睇法，讓欣賞MV的同時，也讓大家從不同角度窺探、了解Jason。MV又借用電影《真人Show（The Truman Show）》中一些場面回應部份歌詞，以起日常反思的作用。

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