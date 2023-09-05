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【愛妻號】蒙嘉慧日本逛超市難掩幸福肥　鄭伊健沒嫌棄以「肥婆論」氹老婆

娛樂 15:44 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

蒙嘉慧榮升人妻後，身型明顯變圓潤！

鄭伊健與蒙嘉慧在2013年結婚，婚後Yoyo淡出幕前，近幾年於日本讀書兼打理房地產生意，做幸福人妻，今年是兩人結婚十周年！

日前有網民於日本野生「捕獲」這對恩愛夫婦，變「幸福肥」的蒙嘉慧身型再度成為焦點！

【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧結婚10周年　甜曬日本街頭拖手合照激罕放閃

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幸福肥身型被誤有身孕？

網民於日本福岡某超市偶遇鄭伊健夫婦，其中一相片見伊健獨自推著載滿食材和日用品的購物車，另一張相是二人排隊結帳，只見蒙嘉慧站在前面，鄭伊健則緊隨其後，可說是婦唱夫隨。 

網民指56歲的鄭伊健看起來老了很多，至於蒙嘉慧雖然已身穿黑色衫，只見她腰部圓潤，更隱約見到雙下巴！

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【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生

榮升人妻不修邊幅

自從成為鄭太之後，蒙嘉慧就不再刻意保持纖瘦身型，近年「半移居」日本的她打扮簡樸，從其社交平台分享日常照所見，她大方以素顏示人，似乎卸下藝人光環的她不太介懷外表！

去年蒙嘉慧於社交平台透露被老公伊健勒令減肥，當中她寫道：「終於收到老公寄嚟嘅包裹，個盒幾大下，入面有兩條運動用嘅橡筋，一把按摩頭皮嘅梳（我話要的）跟住就…………冇喇佢真係覺得我要減肥，我話唔好專登去買嘢比我啫，都可以放包綠色乖乖呀糖村呀Q餅呀嗰d⋯⋯」

事實上伊健不但沒有嫌蒙嘉慧肥，更懂得出招氹太太。事緣2020年，鄭伊健踏入53歲，蒙嘉慧於IG出post問道：「老公，如果我第時變咗做肥婆呢⋯⋯」，而鄭伊健隨即回覆：「唔係第時，已經係」，可說是另類放閃！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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