【網絡熱話】離婚1年港媽有新家庭準備迎二胎 前夫獲派同邨公屋感困擾：有無得申請調遷

▲ 有單親媽離婚1年，正當展開新生活，準備迎二胎時，得悉前夫獲派同邨公屋，仲要係對面樓，令她相當困擾。

抽公屋難，前夫抽埋同一條邨就更加難！有居住公屋的港媽同前夫離婚1年，已另組新家庭，並準備迎第二胎，豈料，她日前知道前夫被獲派同邨公屋，仲要住正對面樓，令她感到困擾，所以上網索取民意，沒想到大批網民錯重點，反指港媽派帽，私生活亂！

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這名單親港媽，前日(3日)在Facebook群組的「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」發帖，她透露跟前夫離婚1年，各自有一個小朋友，豈料前夫竟然獲房署派公屋跟她同一條邨，

房屋竟然俾佢拎返同一條邨，對面樓囉！

她正憂冤家路窄，又想知能否申請調遷，所以上網求意見，

我有無得申請調遷㗎？我自己都有新家庭啦！ 嚟緊都有小朋友出世。

貼文一出，即掀起熱議，大批網民錯重點，反質疑樓主的私生活，「離婚一年咁快搵到新老公搞大肚，仲嫌棄人哋分到同邨，唔好忘記你仲有一個小朋友係對面樓，我諗最尷尬嘅係你前夫同跟你前夫嘅小朋友咯！」、「原來派帽，咁就驚啲啦」、「離婚先一年有新家庭，仲有小朋友就出世」、「即係未離婚已經搞緊，咁咪好一妻兩夫跟著又可以三人力量買居屋」。

也有網民指前夫住在對面樓，樓主不應感到尷尬，「對面門才會尷尬，對面樓唔一定會碰面」、「對面樓同對面户爭好遠噃，對面樓我覺得無問題」、「依家你住公屋，好明顯又想攞埋綜援，再生多個又話自己單親家庭又要再申請大啲間公屋 ，balabala，但係用緊我納稅嘅錢去資助你我就真係好唔滿意！ 仲好意思問我哋面對前夫家庭喺對面樓，又乜乜物物。」

解釋「帽事」

對於網民的意見，樓主解釋跟前夫在2017年申請離婚，直至去年才有絕對離婚令，「好多人都話緊我衰，派帽，不過係唔係都係俾人話我，唔緊要，我自己點對仔女，仔女會知，我唔知現任係點(i mean 佢而家話對我好啫)，不過有咗我會負責任，前任搞到我要睡街頭，我搵社工去住宿舍」，她更反問網民：「離婚一年同我就嚟生小朋友有咩關係？啱啱有咗三個月，同派帽又有咩關係？」

她又指現居的500呎的公屋單位，每月租金二千多元，就算現任男友有私樓也不會搬離，更不會再婚，「另一半有樓吖，我咃未結婚，結咗又會少咗間公屋吖！」。

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責任編輯︰王明芳