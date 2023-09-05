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【不正常愛情研究所】林映暉主持《自然系》人氣急升　暉哥Jojo兩大女神同場比舞【多圖】

娛樂 18:49 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚11點J2（82 台）播出，本周四（9月7日）播出一集，除了有J2er黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）和客席嘉賓文頌男（Koba）擔任主持外，還有憑《自然系》系列人氣急升的林映暉（暉哥）擔任客席主持！

暉哥早前在《自然系日本女子旅行》表現亮眼，擁有勁爆身材的她風頭絕對不輸三大台灣女神林襄、林莎和雅涵，成功殺出血路。

人氣急升的暉哥不單迷倒萬千宅男、還有少女，暉哥日前便在社交網留言指自己有不少女粉絲：「最近在香港街上都被媽媽粉姊姊粉認出，說喜歡看我的旅遊節目，說喜歡我吃吃喝喝泡溫泉。」男女通殺！

【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】

Jojo自爆鍾情大隻佬

這集《不正常愛情研究所》主題為「現代舞林愛情故事」，一班主持在節目開首大跳古怪舞，非常搞笑。

情境題環節要求大家畫出心目中最浪漫的跳舞時刻，暉哥大晒火柴人畫功，畫出兩個人在沙灘上望着大海，旁邊有用蠟燭砌成的心心圖案，非常少女心，暉哥笑言：「我覺得望海係一件好浪漫嘅事，同埋一定要有心形蠟燭，兩個人喺隔籬跳舞，呢個係我幻想中最浪漫嘅跳舞場景。」

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  • 新一代宅男女神暉哥超可愛。
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    出差發生不尋常關係

    Jojo則畫出「一人之上，萬男之下」圖，她自爆親身經歷：「人生試過一次可以企喺C位，畀成班人抬住出嚟，嗰吓係極度自信同開心，我一左一右都係大隻佬，真係勁有Feel，佢哋同我係最過電嘅！」

    今集「有故事的人」請來排舞師Bonnie分享「舞林秘密」，在介紹Bonnie出場時，舞功出眾的暉哥突然踢腿大晒性感舞姿，惹來全場尖叫。

    有人問到舞蹈員經常要出Trip，會否因此和Partner容易發生不尋常關係？Bonnie笑言：「的確容易，但我本人未試過。」

    排舞師Bonnie分享「舞林秘密」。

    有時未必係dancer同dancer之間，試過係團隊嘅Band有個人夜晚無啦啦message我，問我去唔去佢間房睇卡通片！」

    再有人問她曾否愛上過Partner？Bonnie坦言初入行時曾愛上拍檔並誤當第三者，她說：「佢話會同個女仔分手，細個唔識以為佢真係會分手，點知拖咗4、5個月，最後都係話分唔到，得到好大嘅教訓。」 

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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