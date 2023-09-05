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超準測驗！45秒測出你於通訊軟件上的私隱度！

特約 16:20 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

不少人恆常使用通訊軟件及應用程式的最大原因，是為了與家人和朋友保持聯繫。

雖說在通訊軟件上與親友所進行的均為私人對話，但不同程式所提供的私隱設定及功能，卻是確保你的訊息與個人資料有否外洩的重要防線。

除此之外，縱使現實生活中經常提到「50厘米是人與人相處中的安全距離」，但無遠弗屆的通訊軟件與我們密不可分，佔據生活中每個細節，那麼怎樣才能確保自己在這些軟件上的私隱度？

想知道自己於通訊軟件上的私隱保護意識？一於做個簡單測驗，測試你在不同情景下回覆訊息時的第一反應，看看你於通訊軟件中會挪用「金鐘罩」，還是會容易忽略危機？

https://form.typeform.com/to/Sqs5VErG

4種性格人物於私隱保障上各有千秋 你屬於哪一種？

與親友於通訊軟件上分享個人生活的同時，亦應適時留意相關應用程式的各項私隱設定及功能。

無論你在測試中所得出的「人設」結果是「徐俞怡安」、「方瑟瑟」、「思前想．后」，還是「方張仁」；對世界抱持樂觀信任，還是充滿警覺戒心的態度，在通訊軟件上與不同人士聯繫，傾訊心事或公事、激烈辯論等等，都應時刻留意各個應用程式的私隱設定及功能，以確保不同的談話內容均受到保護。

與家人和朋友保持聯繫，是不少通訊軟件用戶使用相關程式的主要原因。

保護個人私隱小貼士

WhatsApp 是香港流行的即時通訊應用程序之一，具有多項保護個人私隱的功能，當中端對端加密技術最為關鍵，確保訊息和通話僅有對話雙方可以存取，不會遭任何人讀取或聽取，就算是 WhatsApp 也不例外。

除了端對端加密技術外，WhatsApp更設有以下功能，保障用戶私隱的同時，亦讓用戶可以自行掌控自己所需的隱私。
●    「對話鎖定」：用密碼保護個別的私密對話，讓其他人無法查看當中的內容。
●    「限時訊息」：用戶自行設定要保留的訊息、保留時間長度，隨後會從對話中消失。若您決定取消保留訊息，對話內的其他人將無法再次保留。
●    「加密備份」：備份在您的 iCloud 或 Google 雲端硬碟的端對端加密訊息，添加一層安全防護。
●    「最後上線時間」：自行選擇要向誰顯示線上動態，最後上線時間與在線上的狀態。

另外，可疑或來歷不明的來電甚囂塵上，WhatsApp可將未知來電設定為靜音，自動封鎖垃圾訊息及陌生人的來電，讓您得以集中心力在真正重要的對話上，免受滋擾。

上述為WhatsApp保障用戶私隱的功能例子，用戶可以在程式的設定頁面中進行私隱設定檢查，一覧自己各個私隱設定，並按需要選擇相關功能。

使用通訊軟件時應多加採取防範措施自我保護，例如為程式進行私隱檢查，選擇各項保障私隱的功能，減低對話及個人資訊外洩的機會。



（特約）

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