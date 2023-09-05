【兩性關係】80後男士多未婚？ 網揭1個關鍵因素比收入低更慘不忍睹

據台灣行政院內政部2020年人口統計資料顯示，1981至1990年出世人士，約有45%未婚。有台灣男網民在網上分享，稱自己看了女性友人去聯誼照片，推測30多歲至40多歲男士未婚，1個關鍵因素比收入更慘不忍睹。

該名網民以「七年級男生未婚這麼多 怎麼不結婚？」為題在網上發文，稱看了女性友人去聯誼照片，發現男士人數眾多，而且都有類似的共通特徵，「先不管職業跟口袋，外表大都慘不忍睹。」

樓主續稱，照片當中的多數男性，首先髮型一看就知道是去百元新台幣理髮店修剪，再者則是禿頭；服裝部分，有穿ユニクロ（UNIQLO）已非常時尚，但仍有一堆人的穿搭，就像阿嬤買給孫子的衣服，略顯俗氣。

不僅如此，樓主還聽友人分享聯誼情況，現場部分男士身上散發出衣服沒洗乾淨的霉味，「說不定一堆人睡到流汗起床，沒換衣服就來，連牙都不刷的也不少」。坦言連面對面講話都很辛苦，根本不會考慮職業多好，口袋有多深，

「為什麼三、四十歲的未婚男人這麼多，連自己的外表都不看清楚 就在抱怨找不到台女？」

帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛稱「想看照片」、「是不結婚，還是不敢結婚」、「台男就眼高手低啊，不檢討自己整天怪東怪西，難怪沒人要」。

責任編輯：王明芳