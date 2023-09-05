【認知障礙】90歲外婆患阿茲海默症　暖心孫女穿上婚紗為外婆圓夢淚崩

▲ 90歲外婆患阿茲海默症，暖心孫女穿上婚紗為外婆圓夢淚崩。

照顧認知障礙症患者，更需要關心和愛。近日，有旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享一則暖心小故事，指日本有名養老院員工帶一名患有阿茲海默症的90歲外婆，前往孫女的婚禮現場，場面感人。而員工更表示，阿茲海默症患者並不是會遺忘一切記憶，特別是患者的情感以及感動時刻，更易被保留下來。

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Facebook專頁「魚漿夫婦」近日上載一張Twitter（X）的截圖，由日本一名養老院員工分享自己的工作經歷。該員工表示，自己曾被一名院友的孫女請求，希望對方能把外婆從養老院接往婚禮場地，而她的外婆是一名患有阿茲海默症的90歲女患者，孫女希望婆婆能見證自己穿上婚紗的樣子。

而當孫女在婚禮會場上，給外婆遞上一束鮮花時，外婆便流下淚來。員工表示看到此情景時，打從心底非常高興，亦表示「真的很高興我能陪伴她過來」。員工續指：

阿茲海默症並不是一切記憶都會被一次性遺忘的症狀，特別是患者的情感，特別是他們的愛，以及以前的感動時刻更容易被保留下來。

及後外婆被帶回養老院時，工作人員對外婆表示「太好了，孫女一定很漂亮。」此時，外婆只會回答不知道，但後來當她看到孫女跟自己的合照時，表情卻非常高興，並非常珍惜那些照片。

發文員工表示，護理工作是一份可參與到他人生活中，幫人實現願望的工作，並表示相信「只是一個很短暫的瞬間，我們也可見證一個人生命中閃耀的時刻」。

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責任編輯：羅嘉欣